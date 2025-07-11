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В Раде не скрывают возмущения: что известно об очередном поборе с бизнеса

Гончаренко о возможном повышении налогов

11 июля 2025, 18:15
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Кречмаровская Наталия

Основным источником наполнения бюджета Украины являются налоги в размере налогов. В декабре 2024 года уже произошло повышение налогов. В декабре 2024 года уже произошло повышение налогов. Однако, по всей видимости, в Раде готовят новые изменения.

В Раде не скрывают возмущения: что известно об очередном поборе с бизнеса

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал о новых правках, которые могут привести к очередным коррупционным схемам.

"Похоже, Гетманцев решил по-тихому поднять налоги. Через комитет протянули очередной побор по бизнесу", — отметил нардеп.

Политик опубликовал предложенные правки:     

Правка 1: о возможности забирать лицензию у предприятий, задолжавших налоги на сумму 3 тысячи гривен.

"Вы представляете, какие коррупционные пути это открывает?", — прокомментировал народный депутат.

Правка 2: о повышении налогов на землю.   

"Ну действительно, у нас ведь мало предприятий закрылось! Помогать бизнесу во время войны? Нет, ничего не слышали. Собирать больше налогов — конечно, практикуем", — отреагировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что правительство одобрило изменения в Бюджет на 2025 год на 412 млрд грн на закрытие дыры на армию. Народный депутат Украины Ярослав Железняк подробнее рассказал об изменениях и где будут брать деньги. По его словам, законопроект скоро будут регистрировать в парламенте.

По его словам, законопроектом предложено скорректировать расходную часть государственного бюджета на 397 492,2 млн грн, в том числе увеличить расходы по отдельным бюджетным программам на 448 833,5 млн грн.




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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/48161
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