В Раде не скрывают возмущения: что известно об очередном поборе с бизнеса

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Основным источником наполнения бюджета Украины являются налоги в размере налогов. В декабре 2024 года уже произошло повышение налогов. В декабре 2024 года уже произошло повышение налогов. Однако, по всей видимости, в Раде готовят новые изменения.
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал о новых правках, которые могут привести к очередным коррупционным схемам.
Политик опубликовал предложенные правки:
Правка 1: о возможности забирать лицензию у предприятий, задолжавших налоги на сумму 3 тысячи гривен.
Правка 2: о повышении налогов на землю.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что правительство одобрило изменения в Бюджет на 2025 год на 412 млрд грн на закрытие дыры на армию. Народный депутат Украины Ярослав Железняк подробнее рассказал об изменениях и где будут брать деньги. По его словам, законопроект скоро будут регистрировать в парламенте.
По его словам, законопроектом предложено скорректировать расходную часть государственного бюджета на 397 492,2 млн грн, в том числе увеличить расходы по отдельным бюджетным программам на 448 833,5 млн грн.