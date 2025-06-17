В Раде посоветовали налоговой, где брать деньги

В Верховной Раде Украины рассказали о результатах работы по выводу топливного рынка из тени. Народный депутат Украины Даниил Гетманцев отметил, что деятельность в этом направлении ведется системно на протяжении последних лет.

Деньги. Иллюстративное фото

По его словам, с декабря 2024 года рынок розничной торговли горючим постепенно "отбеливается". Это стало возможным, по заверению нардепа, благодаря усиленному контролю со стороны налоговых и правоохранительных органов, а также законодательным изменениям, в частности введению авансового платежа на каждую АЗС.

"Даже те сети АЗС, которые годами оптимизировали налоговую нагрузку, сегодня демонстрируют рост уплаты налогов с 1 литра горючего и повышение официального уровня заработной платы", — объяснил изменения народный депутат.

Гетманцев привел динамику налоговых поступлений на 1 л горючего:

И кв. 2025 год – 2,45 грн на литр,

IV кв. 2024 год – 2,24 грн на литр,

ІІІ кв. 2024 год – 1,83 грн на литр.

По его словам, в I квартале 2025 года уплата НДФЛ и военного сбора со стороны сетей АЗС выросла на 17,3% по сравнению с предыдущим кварталом.

"Эти результаты — свидетельство того, что эффективная работа государственных органов в сочетании с изменением отношения бизнеса к уплате налогов дает ощутимый результат. Вместе с тем, важно не снижать темп. Рекомендую ГНС уделить особое внимание сетям с более низкими или снижающимися налоговыми показателями — как с точки зрения прозрачности операций, так и уровня зарплат работников”, — отметил народный депутат Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине увеличилось количество ФЛП.



