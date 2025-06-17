В Раде посоветовали налоговой, где брать деньги

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Кречмаровская Наталия
В Верховной Раде Украины рассказали о результатах работы по выводу топливного рынка из тени. Народный депутат Украины Даниил Гетманцев отметил, что деятельность в этом направлении ведется системно на протяжении последних лет.
Деньги. Иллюстративное фото
По его словам, с декабря 2024 года рынок розничной торговли горючим постепенно "отбеливается". Это стало возможным, по заверению нардепа, благодаря усиленному контролю со стороны налоговых и правоохранительных органов, а также законодательным изменениям, в частности введению авансового платежа на каждую АЗС.
Гетманцев привел динамику налоговых поступлений на 1 л горючего:
И кв. 2025 год – 2,45 грн на литр,
IV кв. 2024 год – 2,24 грн на литр,
ІІІ кв. 2024 год – 1,83 грн на литр.
По его словам, в I квартале 2025 года уплата НДФЛ и военного сбора со стороны сетей АЗС выросла на 17,3% по сравнению с предыдущим кварталом.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине увеличилось количество ФЛП.
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