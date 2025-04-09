В Раде пристыдили рестораторов: чем провинилась успешная сеть ресторанов

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Кречмаровская Наталия
В Украине профильные органы продолжают борьбу с неплательщиками налогов и выявляют схемы, используемые бизнесменами.
Налоги. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал о схеме, в которую сразу не поверил. Также он назвал сеть ресторанов, которая не платит налоги.
Народный депутат задался вопросами, что такая позиция сети – это:
- такой удивительный вид уважения украинской армии, которая защищает вас и вашу сеть ресторанов и которую вы лишаете финансирования налогами от своей деятельности;
- это своеобразное уважение к украинскому бизнесу, который удерживает нашу армию, и вынужден платить за вас вашу судьбу финансирования;
- это способ выразить уважение вашим потребителям, относительно которых вы не выполняете прямую обязанность.
Также народный депутат обратился к известным рестораторам – публичным лицам с вопросом.
Напомним, портал "Комментарии" писал об изменениях в налогообложении переводов на счета.
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