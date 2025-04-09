В Раде пристыдили рестораторов: чем провинилась успешная сеть ресторанов

В Украине профильные органы продолжают борьбу с неплательщиками налогов и выявляют схемы, используемые бизнесменами.

Налоги. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал о схеме, в которую сразу не поверил. Также он назвал сеть ресторанов, которая не платит налоги.

"В связи с общим постоянным движением страны к детенизации, у меня есть небольшой вопрос к успешной (учитывая скорость расширения) сети ресторанов Gaga. Скажите, ваша принципиальная позиция — находиться в кэше, то есть принципиально не выдавать чеки никакие, никому и в кэше платить зарплаты", — обратился он к владельцам.

Народный депутат задался вопросами, что такая позиция сети – это:

- такой удивительный вид уважения украинской армии, которая защищает вас и вашу сеть ресторанов и которую вы лишаете финансирования налогами от своей деятельности;

- ⁠это своеобразное уважение к украинскому бизнесу, который удерживает нашу армию, и вынужден платить за вас вашу судьбу финансирования;

- ⁠это способ выразить уважение вашим потребителям, относительно которых вы не выполняете прямую обязанность.

"Честно, когда мне рассказали, сам не поверил, что вот прям так категорично — вообще никому ни одного чека. Пошел проверить сам. Поразился. Очень прошу ГНС и БЭБ обратить внимание на странных предпринимателей", — отметил Гетманцев.

Также народный депутат обратился к известным рестораторам – публичным лицам с вопросом.

"У вас, когда вы широко рекламируете свой успешный бизнес, рассказывая сногсшибательные истории своего успеха, почему в рассказах нигде нет ни упоминания о 2-3 чеках с целью уклонения от налогообложения? Это ведь тоже является составляющей вашего "успеха". Зачем стесняться?", — задался вопросом нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал об изменениях в налогообложении переводов на счета.