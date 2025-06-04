В Раде разводят руками: нет денег на армию, а Кабмин финансирует идиотские инициативы

Народные депутаты Украины нередко откровенно не понимают приоритетность финансирования некоторых программ. Так, сегодня Кабмин выделил из резервного фонда 2 млрд 400 млн грн — на "кэшбек" и 200 млн грн — на предоставление частичной компенсации стоимости техники и оборудования отечественного производства.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Нардепы не скрывают негодования. Народный депутат Украины Ярослав Железняк отметил — "как на это реагировать" и описал ситуацию:

– Минфин: нам не хватает 400 млрд грн для финансирования армии в этом году.

– Минэкономики: нам нужно еще денег на кэшбек!

– Кабмин: выделяем еще 2,4 млрд грн на идиотскую инициативу кэшбека!!!

"Минфин молчит, просто нет слов", — отреагировал на решение Кабинета министров народный депутат.

Нардепка Нина Южанина также прокомментировала решение правительства, спросив, хватает ли на все денег, в первую очередь, на оборону?

Выделение денег на "кэшбек" назвала ословским упрямством.

"В резервном фонде останется всего 8,76 млрд грн, или менее 30% из предусмотренных на 2025 год 29,6 млрд грн на самые непредсказуемые случаи. Безответственные и циничные! Ну что ж…", — отметила Южанина.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Раде предлагают уволить с должности министра финансов Сергея Марченко. Соответствующее постановление было внесено в парламент.

Нардеп прокомментировал причины решения. По его словам, главная из них – полный открытый саботаж проведения таможенной реформы и нарушение уже пяти месяцев нормы закона о запуске прозрачного конкурса на главу Таможни. Также среди просчетов министра нардеп назвал — второй год подряд срыв установленных законом сроков подачи Бюджетной декларации. Как и систематические проблемы с финансированием Бюджета.



