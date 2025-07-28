Многие громады "рисуют" себе такие заоблачные заработные платы, что даже народным депутатам не снилось. Такое мнение высказала народная депутат Юлия Яцик в эфире Вечер.LIVE.

В Раде в шоке с зарплат местных чиновников: в чем дело

Политик заявила, что из-за отсутствия расходов председателя и аппараты прифронтовых, и некоторых тыловых громад насчитывают себе заработные платы более 100 тысяч гривен.

"Сейчас если это громада на прифронтовых территориях, у нее нет расходов в виде школ, больниц, потому что школы дистанционно работают. Много расходов нет из-за того, что на оккупированных территориях осталось много имущества. И образуется, аккумулируется определенная сумма средств, которые они могут тратить на собственные нужды фактически без контроля", – отметила нардепка.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что заработные платы в государственных органах продолжают расти. О тенденциях в государственном секторе рассказала народный депутат Украины Нина Южанина.

В июне, как отметила нардепка со ссылкой на данные СМИ и Минфина, средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 59,6 тыс. грн (+9,2% к 2024 году). В начале 2024 года этот показатель составил 38,6 тыс. грн. По словам Южаниной, с января по ноябрь 2024 года выросла на 61% — до 62 тыс. грн.

Народный депутат также привела ТОП-5 центральных органов по зарплатам в июне:

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммуникаций — 100 тыс. грн;

Антимонопольный комитет – 90 тыс. грн;

Аппарат ВРУ – 85,6 тыс. грн;

Секретариат КМУ – 80,2 тыс. грн.

Южанина сообщила, что, по данным Госстата, в первом квартале 2025 средняя заработная плата в Украине составила 23,46 тыс. грн (+24,1% к соответствующему периоду прошлого года). "Итак, средняя зарплата в госорганах почти втрое больше средней зарплаты в Украине", — подытожила народный депутат.