В торговой войне проиграют все: прогнозы на 2025 и 2026 годы ухудшились

В понедельник, 17 марта, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) опубликовала свой последний экономический прогноз. В новом прогнозе аналитики ухудшили расчеты глобального роста на 2025 и 2026 годы, учитывая разные политические и экономические неопределенности. По сравнению с последним прогнозом, опубликованным в декабре 2024 года, организация ухудшила прогноз роста мирового ВВП на 2025 год с 3,3% до 3,1%, а на 2026 год – с 3,3% до 3,0%.

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Среди главных причин пересмотра прогноза называют инфляцию, более высокие торговые барьеры и ростом политической неопределенности. По данным аналитиков, эти факторы оказывают негативное влияние на инвестиции и частное потребление.

В отчете отмечается, что наибольшим риском для прогнозов глобального роста является дальнейшая эскалация торговых ограничений в виде тарифов. Это может оказать значительное негативное влияние на экономический рост как на глобальном, так и в той или иной степени на национальных уровнях.









По оценкам OECD, повышение на 10% тарифов на весь несырьевой импорт в США при аналогичном повышении тарифов на импорт из США может привести к падению мирового ВВП на 0,3% на третий год по сравнению с базовым сценарием. По оценкам организации, Америка, также ее североамериканские торговые партнеры – Канада и Мексика – непропорционально пострадают от возможной торговой войны: разница в ВВП составит -0,7%, -0,6% и -1,3% по сравнению с базовым сценарием соответственно.

Также аналитики прогнозируют значительное влияние дополнительных тарифов на инфляцию, отмечая, что повышение тарифов на 10% приведет к росту глобальной инфляции на 0,4% в год в первые три года и на 0,7% в год в США.

Напомним, что Дональд Трамп, как писал портал "Комментарии", планирует значительные территориальные завоевания.