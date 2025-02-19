В Украине изменились цены на молоко

В январе 2025 года цены на молоко экстра сорта снизились, не менее чем на 1,5 грн против уровня декабря 2024 года. В процентном соотношении этот показатель равняется 8%.

Цены на молоко в Украине

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Союза и молочных предприятий Украины (СМПУ).

По данным аналитиков союза, на конец января средняя цена не превышала 18,5 грн за 1 кг. Таким образом, цены на молоко в январе 2025 года были на 23% выше, чем в январе 2024 года и на 33%, чем в июне 2024 года. При этом темп роста цен на сырое молоко в Украине (в грн) во ІІ полугодии-2024 в 2,3 раза превышал показатель по ЕС (в евро – в 1,8 раза).

Эксперты отметили, что средняя цена января этого года составила почти 42,7 евро за 100 кг – против 45,7 евро за вес в декабре и 44,7 евро в ноябре 2024 года.

Соотношение между уровнями цен в Украине и странах ЕС, в частности Польши, в январе 2024 года составило:

87% – к среднему показателю по странам ЕС;

82,5% – к среднему показателю Польши.

В СМПУ отмечают, что конкурентоспособность отечественных молокопродуктов в январе 2025 г. возросла. Эксперты также проанализировали ситуацию с ценами в других регионах мира: в США и Бразилии с сентября прошлого года цены на молоко несколько снизились – 49 и 40,4 евро соответственно; в Новой Зеландии – прекратили рост (41,7 евро).

Что такое молоко экстра сорта?

Молоко в Украине делится на три сорта: экстра, высшее и первое. Молоко экстра сорта — это молоко высокого качества и чистоты. Государственный стандарт определяет, что в молоке экстра сорта должно быть минимальное содержание микрофлоры (до 300 тыс. бактерий на 1 куб. см) и соматических клеток (до 400 тыс. на 1 куб. см).

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в январе 2025 года рост потребительских цен ускорился до 12,9% в годовом исчислении. Фактическая инфляция несколько превысила траекторию январского прогноза Национального банка Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении НБУ по поводу инфляции.