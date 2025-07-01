В Украине могут повысить минимальную зарплату: какую сумму предусматривает бюджетная декларация

Правительство Украины утвердило бюджетную декларацию на 2026-2028 годы, где заложены ориентировочные показатели роста минимальной заработной платы. Согласно документу, к 2028 году "минималка" в Украине может превысить отметку в 10 тысяч гривен.

В Бюджетной декларации представлен план повышения минимальной зарплаты. Фото из открытых источников

Согласно постановлению Кабинета Министров №774 от 27 июня 2025 года, обнародованному вместе с бюджетной декларацией, правительство ориентируется на следующие показатели минимальной зарплаты:

— с 1 января 2026 года – 8 688 гривен;

— с 1 января 2027 года – 9 374 гривны;

— с 1 января 2028 года – 10 059 гривен.

По состоянию на 2025 год минимальная зарплата в Украине составляет 8000 гривен. Последний раз минималку в Украине повышали в апреле 2024 года, когда она была на уровне 7 100 гривен.

Также бюджетная декларация предполагает повышение общего прожиточного минимума:

— с 1 января 2026 года – 3 171 гривна;

— с 1 января 2027 года – 3 358 гривен;

— с 1 января 2028 года – 3 536 гривен.

По состоянию на 2025 год общий прожиточный минимум в Украине составляет 2920 гривен. Для трудоспособных лиц этот показатель к концу 2025 составляет 3 028 гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, будет ли повышена минималка в Украине. Минфин фактически подтвердил планы повысить минимальную зарплату в Украине в ближайшее время.

Также "Комментарии" писали о минимальных зарплатах в странах ЕС. В 22 из 27 стран Европейского Союза предусмотрена национальная минимальная заработная плата по состоянию на 2025 год. Однако минимальной зарплаты нет в таких странах, как Дания, Италия, Австрия, Финляндия и Швеция.