В Украине поднимут минимальную зарплату: что известно

В Верховной Раде в феврале зарегистрировали законопроект №12462, которым предлагают с 1 апреля 2025 года повысить прожиточный минимум до 5400 грн, минимальную зарплату до 9100 грн и минимальную пенсию до 3407 грн. Об этом 11 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на карточку законопроекта на сайте парламента. Отмечается, что документ уже передали для рассмотрения в профильном (финансовом) комитете.

Раде предлагают поднять украинцам зарплаты и пенсии уже в апреле 2025 года. Фото: НБУ

Авторы законопроекта предлагают трижды за год поднять планку по прожиточному минимуму, пенсиям и зарплатам. В частности, планируется, что прожиточный минимум в среднем на одного человека составит с 1 апреля — 4710 грн, с 1 июля — 6645 грн, с 1 октября — 9761 грн.

Минимальная зарплата, соответственно, будет с 1 апреля – 9100 грн в месяц, с 1 июля – 10 100 грн, с 1 октября – 11 184 грн. Действующая минимальная зарплата сейчас (с 1 января 2025 года) составляет 8 тыс. грн.

В почасовом размере минимальная зарплата будет: с 1 января – 48 грн, с 1 апреля – 55 грн, с 1 июля – 61 грн, с 1 октября – 68 грн.

Минимальная пенсия по возрасту: с 1 января – 2361 грн (действующая), с 1 апреля – 3407 грн, с 1 июля – 4808 гривны, с 1 октября – 7056 грн.

Отметим, что действующее законодательство не предполагает повышения минимальной зарплаты в 2025 году, она должна составить 8 тыс. грн на протяжении всего периода. Нацбанк Украины в инфляционном прогнозе, соответственно, ожидает, что средняя минимальная зарплата в 2026 году вырастет с 8 тыс. до 8370 гривен, а в 2027 году — до 8950 гривен.

Как писал портал "Комментарии", пока у государства нет конкретных планов по повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Украине. Об этом сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус. Нардеп намекнул при этом, что некоторые тарифы не меняли с начала войны. В ответ на вопрос, могут ли быть изменения тарифов после отопительного сезона (по словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, пока он продолжается, на повышение действует мораторий), Герус сказал, что "не слышал о таких планах или об обсуждении такого варианта".

"Комментарии" напоминают, что в Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Цены на электроэнергию и холодную воду не заморожены. Правительство уже дважды существенно повысило тарифы на электроэнергию — 1 июня 2023 года и с 1 июня 2024 года. Рост цен объяснялся большими затратами на восстановление энергосистемы после российских ударов.