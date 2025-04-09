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В Украине планируется ввести налог на криптовалюту: что изменит регулятор

В Украине рассматривают возможность введения налога на криптовалюту

сегодня, 14:25
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Клименко Елена

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) разработала новую матрицу для налогообложения виртуальных активов в Украине, в которую также входит криптовалюта. Проект опубликован на официальном сайте регулятора.

В Украине планируется ввести налог на криптовалюту: что изменит регулятор

Фото: из открытых источников

Согласно предложениям НКЦБФР, налог будет взиматься с прибыли, полученной от продажи криптовалюты за фиатные деньги или товары и услуги, а также при оплате товаров и услуг криптовалютой.

Регулятор предлагает две ставки налога: стандартную – 18% 1,5% военный сбор и льготную – 5% или 9%. Льготные ставки планируется обсуждать в редких случаях.

Кроме того, предлагается освободить от налогообложения майнинг, стейкинг, холдинг/хранение токенов, создание токенов и airdrop (если эти средства не используются для оплаты товаров и услуг).

По словам главы НКЦБФР Руслана Магомедова, разработанная матрица предоставляет варианты налогообложения для различных операций с виртуальными активами, от майнинга до airdrop. Она базируется на международном опыте и адаптирована к украинскому законодательству.

"Раньше этот документ был презентован на рабочей группе при профильном Комитете ВРУ, теперь мы хотим ознакомить с ним участников рынка виртуальных активов. Целью матрицы является помощь органам власти в принятии сбалансированного решения. Важно учитывать все плюсы и минусы каждой модели, поскольку они могут оказать критическое влияние на рынок и налоговые обязательства", — сказал он.

Напомним, что в феврале народный депутат и глава бюджетного комитета Даниил Гетманцев сообщил о планах легализации криптовалюты в Украине.

Кроме того, следует отметить, что в 2024 году криптовалюта стала более частым элементом в электронных декларациях государственных служащих. По сравнению с 2023 годом количество декларирующих владение криптовалютой увеличилось на 10%, а с 2021 года — на 220%.

Портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп инициировал создание рабочей группы, которая будет заниматься разработкой новых правил для криптовалют и исследованием возможности введения национального резерва цифровых активов.



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Источник: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2025/04/matrytsia-opodatkuvannia-va-1.pdf
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