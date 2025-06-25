В Украине "потрясут" бизнес: где Кабмин будет брать деньги на армию

Кабинет Министров Украины рассматривает решение проблемы с дефицитом бюджета. Правительство одобрило изменения в Бюджет на 2025 год на 412 млрд грн на закрытие дыры на армию. Народный депутат Украины Ярослав Железняк подробнее рассказал об изменениях и где будут брать деньги. По его словам, законопроект скоро будут регистрировать в парламенте.

Кабмин. Фото из открытых источников

По его словам, законопроектом предложено скорректировать расходную часть государственного бюджета на 397 492,2 млн грн, в том числе увеличить расходы по отдельным бюджетным программам на 448 833,5 млн грн.

Железняк уточнил, что для покрытия дополнительных расходов и обеспечения сбалансирования показателей бюджета Кабмин предлагает увеличить доходы госбюджета на 147 492,2 млн грн и финансирование общего фонда госбюджета по долговым операциям на 250 млрд грн.

"Давайте я объясню – чтобы закрыть дыру, уважаемый бизнес, с вас соберут на 150 млрд больше, чем планировали, а 250 млрд еще возьмут взаймы", — рассказал народный депутат.

Относительно налогов, где будут искать дополнительные 147 млрд, Железняк уточнил:

56 млрд планируют собрать с доходов физических лиц,

24 млрд за счет увеличения налогов на прибыль предприятий,

8,8 млрд за счет большего ввоза табачных изделий,

15 млрд больше ЧЧП и дивиденды от госкомпаний,

20,3 млрд доходов от Нацбанка,

23 млрд разные штрафы и санкции.

Однако ситуация может ухудшиться — Железняк пояснил, что изменения могут не принять до конца августа. Нардеп объяснил, что когда увольняют премьера, то все законопроекты правительства отзываются обратно. По словам Железняка, отзовут и этот.

"Поэтому если Шмыгаля увольняют сейчас (а план именно такой), то и этот закон нужно будет перевнести в Раду. А это тогда уже конец июля — август. Если до конца августа не принять изменения — будут уже реально проблемы, хотя они есть и сейчас", — подчеркнул политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардепов коснулись ограничения на финансовые операции.



