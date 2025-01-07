В Украине резко подорожают любимые продукты: стоимость вырастет почти вдвое

Цены на какао-бобы, основное сырье для производства шоколада и какао достигли рекордных уровней на мировых рынках. В Украине ожидается значительное подорожание этих продуктов уже в ближайшие недели. Об этом сообщил в собственник компании "Какао Смак" Игорь Бондарь в комментарии РБК-Украина.

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В 2024 году какао-бобы стали самым прибыльным сырьевым товаром, превзойдя даже биткоин и фондовый рынок США. Именно из этого продукта производят шоколад и горячие напитки, такие как какао.

Владелец компании "Какао Смак" Игорь Бондарь отмечает в комментарии РБК-Украина, что такое рекордное подорожание какао является следствием накапливавшегося кризиса в течение 15 лет. По его словам, системные проблемы обострились за последние 5 лет, а пик пришелся на сезон 2023-2024. На эти процессы оказали влияние, в частности, экологические факторы, возникшие у крупнейших поставщиков какао-бобов в мире – Кот-д'Ивуара и Ганы. Именно эти страны обеспечивали до 65% мировых объемов сырья.

Когда та насколько подорожает шоколад и какао в Украине

Цены на какао-бобы на мировых рынках демонстрировали рост в течение всего прошлого года. Первый большой скачок стоимости пришелся на весну 2024 года, когда цена продукта увеличилась в три раза. Украинский рынок почувствовал это удорожание только через 3-4 месяца благодаря запасам, но впоследствии цены несколько откатились . Однако в конце года стоимость снова вернулась к рекордным показателям.

"Для розничных магазинов и потребителей эти изменения будут наиболее ощутимы ближе к весне, когда на складах закончатся старые запасы, а на новые партии будут постепенно повышать цены. Однако на мировых биржах стоимость постоянно колеблются. Например, цена на какао-бобы летом поднялась до 12, 5 тысяч долларов, а затем снова упала до 7 тысяч долларов. Поэтому давать точные прогнозы сложно – все может измениться", – рассказал представитель компании "Какао клуб".

Игорь Бондарь отмечает, что полное подорожание шоколада и какао в Украине ожидается в течение следующих трех недель.

В ближайшие недели эксперт ожидает повышение цен на шоколад и какао в Украине на 50-70% по сравнению с осенью 2024 года. Согласно прогнозам эксперта, в случае подорожания "шоколадной пары" (масло и тертое какао) плитка шоколада, которая стоит около 40-50 гривен, может подняться в цене до 80-85 гривен в течение следующего месяца. Однако, если рост будет касаться только "какао-пары" (какао-порошок и жир для глазури), это не означает такого резкого подорожания шоколада.

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