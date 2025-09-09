logo

BTC/USD

111780

ETH/USD

4302.51

USD/UAH

41.12

EUR/UAH

48.29

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2025 В Украине второй месяц дефляция: что происходит с ценами
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине второй месяц дефляция: что происходит с ценами

В августе 2025 года потребительские цены в Украине снизились на 0,2%. Это уже второй месяц дефляции, хотя годовая инфляция остается высокой – 13,2%.

9 сентября 2025, 17:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Украине уже два месяца подряд потребительские цены снижаются. По данным Государственной службы статистики, в августе 2025 года индекс потребительских цен снизился на 0,2% по сравнению с июлем, тогда как в годовом измерении инфляция замедлилась до 13,2%.

В Украине второй месяц дефляция: что происходит с ценами

В Украине два месяца подряд дефляция. Фото из открытых источников

Согласно данным Госстата, в Украине больше всего в августе снизились цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки.

"Потребительские цены в августе 2025 года по сравнению с июлем снизились на 0,2%, с августом 2024 года выросли на 13,2%. Базовая инфляция в августе 2025 года по сравнению с июлем составила 0,5%, с августом 2024 года – 11,4%", — говорится в сообщении Госстата.

Больше всего подешевели овощи на 12,7%, а также фрукты – на 10,2%. Кроме того, в августе стали дешевле рис – на 1,5% и сахар – на 1,0%.

В то же время, часть продуктов наоборот выросла в цене. Больше всего подорожало сало – на 4,5%. Яйца, мясо и мясопродукты, рыба, молоко, хлеб, сыры, растительное масло и масло увеличили свою цену от 0,4% до 1%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия поднялись на 0,8%, что связано, прежде всего, с подорожанием табачных изделий на 2%.

Одежда и обувь в августе подешевели на 3,2%, в том числе обувь на 3,9%, а одежда на 2,7%. В сфере связи зафиксирован рост цен на 2,7% из-за повышения тарифов на мобильную связь на 4,7%.

Таким образом, хотя в месячном измерении в Украине наблюдается дефляция, в годовом исчислении инфляция остается ощутимой. За последний год продукты питания подорожали на 20,5%, а алкогольные и табачные изделия на 19,2%.

Дефляция – это экономический процесс, в ходе которого растет покупательная способность денег. Это момент, когда цены на товары и услуги падают, и за ту же сумму денег можно купить больше, чем раньше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в июне инфляция в Украине достигла максимума этого года.

Также "Комментарии" писали, что такое шринкфляция, которая заставляет платить людей больше за меньшие товары.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости