В Украине за рождение ребенка выплачивают 50 000 гривен: детали

В Украине готовят новый закон о помощи семьям – до и после рождения ребенка. Основное изменение: государство существенно увеличивает выплаты молодым родителям.

Правительство запускает масштабную поддержку родителей

Вместо 10 тысяч гривен – 50 тысяч гривен. Именно столько будут выплачивать женщинам после рождения ребенка — это будет одноразовая помощь.



Женщинам без трудового стажа повысят ежемесячную выплату с нынешних ~1000 гривен до 7000 гривен ежемесячно.



Уход до 1 года: один из родителей или опекун сможет получать ежемесячное пособие от государства. Размер этой выплаты определит Правительство в отдельности.



Программа "Если": после того как ребенку исполнится год, родители будут иметь выбор — либо возвращаться к работе, либо оставаться с ребенком до 3 лет:



• В первом случае государство будет ежемесячно выплачивать 8 000 гривен.

• Во втором – будет продолжать платить единый соцвзнос за маму или папу до достижения ребенком 3 лет.

Пакет малыша останется: либо в виде вещей, либо в виде денежной компенсации более 7 500 гривен — по выбору родителей.



Также заработает "Пакет школьника" — 5 000 гривен на первоклассника для сбора в школу.



Министерство социальной политики обещает в ближайшее время подробно разъяснить, как получить эти выплаты и как они будут работать на практике.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на территории Запорожской атомной электростанции снова опасно. В ночь на 13 июля находящиеся на станции представители МАГАТЭ слышали сотни выстрелов — стрельба длилась примерно час. По данным агентства, огонь вели из мелкокалиберного оружия прямо у реакторов №5 и №6.