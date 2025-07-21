В Украину завозят больше легковых автомобилей: какие авто выбирают украинцы

Импорт легковых автомобилей в Украину в первом полугодии 2025 года увеличился. Треть ввозимых авто – электромобили.

Автомобили. Иллюстративное фото

Народная депутат Украины Нина Южанина сообщила, что, по данным Государственной таможенной службы, импорт легковых авто в Украину в первом полугодии 2025 года вырос на 12,5%, почти треть из них — электромобили.

Отмечается, что общая стоимость транспортных средств, ввезенных на территорию Украины за первые 6 месяцев 2025 года, составила 2,55 млрд долларов США против 2,27 млрд долларов в аналогичном периоде 2024 года.

"31,6% в структуре импорта транспортных средств занимают электромобили, растаможка которых осуществляется на льготных условиях: при таможенном оформлении уплачивается только акциз, а НДС не начисляется в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины", — пояснила Южанина.

По ее словам, объем предоставленных таможенных льгот на электромобили за первое полугодие 2025 года вырос на 27% по сравнению с тем же периодом 2024 года и составляет 6,75 млрд грн.

"Льгота по НДС на электромобили действует до 1 января 2026 года и продолжать ее действие власти не планируют, о чем активно заявляют на разных площадках", — уточнила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, несмотря на войну, сложную ситуацию на фронте, повышение налогов и значительной нехватки средств на финансирование армии, в Украине растет количество дорогих автомобилей.

В Верховной Раде поинтересовались, а сколько таких автомобилей было завезено в Украину с начала войны – и количество впечатляет. Отметили, что в Украину за 2022-2024 годы было ввезено 12 090 легковых автомобилей стоимостью более 70 тыс. долларов США каждый.



