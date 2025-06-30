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В ВР хотят изменить размер пенсии: на сколько могут повысить

В Раде предлагают повысить минимальную пенсию до 4 тысяч гривен.

30 июня 2025, 13:50 comments1312
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Slava Kot

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявил о необходимости повысить минимальную пенсию в Украине до 4 тысяч гривен. По состоянию на 2025 год минимальная пенсия в Украине составляет 2 361 гривну.

В ВР хотят изменить размер пенсии: на сколько могут повысить

В ВР хотят повысить пенсию. Фото из открытых источников

По словам Гетманцева, ключевым ориентиром размера пенсий должен стать так называемый коэффициент замещения. Это соотношение средней пенсии к средней заработной плате. Этот показатель показывает, насколько пенсионные выплаты позволяют сохранить достойный уровень жизни после завершения трудовой деятельности.

В ВР хотят изменить размер пенсии: на сколько могут повысить - фото 2

Средняя пенсия к средней зарплате

Сейчас в Украине коэффициент замещения составляет около 27%, что существенно ниже среднего уровня в Евросоюзе — 58%. Например, в Румынии он составляет 48%, в Польше – 57%, а в Греции – 78%.

"Мы должны пересмотреть подходы к начислению и индексации пенсий. Люди труда, выходя на пенсию, должны получать достойные и справедливые выплаты, соответствующие их трудовому взносу", – заявил Гетманцев.

Глава Комитета ВР по вопросам финансов считает, что первым шагом к этому должно стать повышение минимальной пенсии хотя бы до 4 тысяч гривен. Кроме того, Гетманцев призвал правительство системно заняться пенсионным вопросом, в частности из-за детенизации зарплат, отмены спецпенсий и введения обязательного накопительного уровня пенсионной системы.

Ранее портал "Комментарии" сообщил о том, сколько украинцев доживает до пенсии и как долго получают выплаты.

Также "Комментарии" писали, сколько нужно зарабатывать, чтобы иметь пенсию 10 тысяч гривен.



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Источник: https://t.me/getmantsevdanil/9636
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