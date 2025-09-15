В ВР назвали "отбросов" из-за которых в Украине низкие зарплаты и пенсии

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев заявил, что Украина теряет миллиарды гривен из-за большого объема уклоняющихся от налогообложения людей и тех, кто это покрывает. По его словам, это одна из главных причин, почему Украина бедная страна.
Почему в Украине низкие зарплаты и пенсия. Фото из открытых источников
Даниил Гетманцев в интервью Новости.LIVE заявил, низкая пенсия и зарплата в Украине образовались из-за уклонения от уплаты налогов. По его словам, по этой причине бюджет недополучает около 900 млрд. гривен.
По его словам, такой фактор коррупции, как уклонение от уплаты налогов, привел к тому, что Украина была в прошлом и остается сегодня бедной страной.
По данным Пенсионного фонда, средняя зарплата в июле 2025 года в Украине составила 20 455 гривен, тогда как средняя пенсия составляет 6 341 гривны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько нужно человеку денег для жизни в Украине.
Также "Комментарии" писали, что в ВР призвали отменить "клановые" пенсии. Сколько получают судьи и прокуроры.