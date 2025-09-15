В ВР назвали "отбросов" из-за которых в Украине низкие зарплаты и пенсии

Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев заявил, что Украина теряет миллиарды гривен из-за большого объема уклоняющихся от налогообложения людей и тех, кто это покрывает. По его словам, это одна из главных причин, почему Украина бедная страна.

Почему в Украине низкие зарплаты и пенсия. Фото из открытых источников

Даниил Гетманцев в интервью Новости.LIVE заявил, низкая пенсия и зарплата в Украине образовались из-за уклонения от уплаты налогов. По его словам, по этой причине бюджет недополучает около 900 млрд. гривен.

"Это вещь, которую понимает каждый, что низкая заработная плата учителя и низкая пенсия, это следствие того, что отбросы воруют деньги путем уклонения от налогообложения и путем прикрытия уклоняющихся от налогообложения. Я имею в виду правоохранителей и некоторых фискалов", — заявил Гетманцев.

По его словам, такой фактор коррупции, как уклонение от уплаты налогов, привел к тому, что Украина была в прошлом и остается сегодня бедной страной.

"За счет сочетания "тени" и коррупции, что является одним и тем же, мы с вами являемся бедной страной. Даже в мирное время мы были бедной страной, не говоря уже о том, когда мы 60% расходов направляем на безопасность и оборону во время войны", — сказал Гетманцев.

По данным Пенсионного фонда, средняя зарплата в июле 2025 года в Украине составила 20 455 гривен, тогда как средняя пенсия составляет 6 341 гривны.

