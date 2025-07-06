В ВР призвали отменить "клановые" пенсии: сколько получают судьи и прокуроры

Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев призвал отменить спецпенсии. По его словам, это огромная проблема, влияющая на общество, ведь некоторые прокуроры получают пенсию в размере четверть миллиона гривен в месяц.

В Украине могут отменить спецпенсию. Фото: Pexels

Даниил Гетманцев в эфире "Новости.LIVE" рассказал о спецпенсиях, которые получают некоторые судьи и прокуроры. По его словам, они стали очевидным и не скрытым утверждением их особого статуса в обществе.

"Они даже не в деньгах, а снаружи нагло и цинично бросают обществу: "Смотри, я ровнее тебя". В этом огромная проблема, подрывающая принципы справедливости в обществе. Самая большая пенсия 251 тысяча – некий прокурор из Франковска себе отсудил. Есть по 100-150 тысяч", – рассказал Гетманцев.

Гетманцев заметил, что спецпенсии появились в начале 90-х, однако впоследствии такие выплаты были ограничены. Однако прокуроры и судьи в судебных инстанциях доказывали себе повышение пенсий. Глава комитета ВР по вопросам финансов подчеркивает, что это "лицемерие", а "клановые пенсии должны быть отменены немедленно и без каких-либо переходных периодов".

"В 2018 году была проведена очередная пенсионная реформа, которая в 7 раз увеличила пенсионный стаж – до 35 лет. А жизнь у нас не увеличилась в 7 раз. Также увеличился год выхода на пенсию. Для подавляющего большинства пенсионеров условия ухудшились значительно. Никто в суды не пошел, никто не отсуживает ничего, ни на чем не настаивает. Все с этим смирились, а спецпенсионеры или "клановые" пенсионеры борются за свое право на феодальные привилегии", — сказал Гетманцев.

По его словам, отмена спецпенсий должна произойти в рамках пенсионной реформы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство предлагает изменить размер минимальной пенсии.

Также "Комментарии" писали о Даниле Гетманцеве, который призвал повысить минимальную пенсию в Украине до 4 тысяч гривен.