В ВР призвали отменить "клановые" пенсии: сколько получают судьи и прокуроры

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Slava Kot
Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев призвал отменить спецпенсии. По его словам, это огромная проблема, влияющая на общество, ведь некоторые прокуроры получают пенсию в размере четверть миллиона гривен в месяц.
В Украине могут отменить спецпенсию. Фото: Pexels
Даниил Гетманцев в эфире "Новости.LIVE" рассказал о спецпенсиях, которые получают некоторые судьи и прокуроры. По его словам, они стали очевидным и не скрытым утверждением их особого статуса в обществе.
Гетманцев заметил, что спецпенсии появились в начале 90-х, однако впоследствии такие выплаты были ограничены. Однако прокуроры и судьи в судебных инстанциях доказывали себе повышение пенсий. Глава комитета ВР по вопросам финансов подчеркивает, что это "лицемерие", а "клановые пенсии должны быть отменены немедленно и без каких-либо переходных периодов".
По его словам, отмена спецпенсий должна произойти в рамках пенсионной реформы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство предлагает изменить размер минимальной пенсии.
Также "Комментарии" писали о Даниле Гетманцеве, который призвал повысить минимальную пенсию в Украине до 4 тысяч гривен.