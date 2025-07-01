В ВР рассказали о новых налогах для украинцев: за что придется платить

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что уже в 2025 году планируется ввести новые налоги, чтобы собирать поступления в следующем году. По его словам, украинцев ожидает "налог на OLX" и сладкие напитки.

У Украины могут появиться новые налоги. Фото из открытых источников

Ярослав Железняк проанализировал бюджетную декларацию на 2026-2028 годы, устанавливающую ключевые показатели для составления государственного бюджета на следующие годы. По его словам, Минфин планирует уже в 2025 принять новые решения, чтобы со следующего года уже собирать налоги.

Новые налоги, которые могут появиться с 2026 года:

— налогообложение платформ (так называемый "налог на OLX");

— акциз на сладкие или газированные напитки;

— усовершенствование системы сбора налогового долга.

По планам Минфина ожидается, что благодаря новым налогам дополнительно удастся собрать в бюджет 48,5 млрд. гривен в 2026 году и по 28 млрд. гривен в 2027-2028 годах.

Железняк указывает, что около 50 млрд дополнительных поступлений в бюджет можно получить без введения новых налогов.

"Напомню, что на контрабанде на таможне мы теряем сумму от 50 млрд… но ни слова о перезагрузке Таможни, которое является ПРЯМЫМ требованием принятого закона Минфин не заложил", — отметил Железняк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как вырастут цены, когда в Украине появится налог на сладкие и газированные напитки.

Также "Комментарии" писали, что бюджетная декларация предусматривает повышение минимальной пенсии и минимальной зарплаты в Украине. Ожидается, что пенсия в 2028 году вырастет почти на 500 гривен, а зарплата более чем на 2 000 гривен.