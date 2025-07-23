Верховная Рада приняла закон, который существенно уменьшит пенсию: кто в списке

В Украине меняется подход к пенсионному обеспечению совершивших тяжкие преступления против государства. Верховная Рада приняла законопроект №10355, предусматривающий уменьшение пенсий до минимального уровня для осужденных за госпредательство, коллаборационизм, шпионаж и другие преступления против национальной безопасности.

В Украине уменьшат пенсии для госпредателей. Фото из открытых источников

Согласно документу, уже поддержанному парламентом, размер пенсий для таких лиц не будет превышать прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность. По состоянию на 2025 год это 2 361 гривна. Это касается и тех, кто раньше получал гораздо более высокие пенсии.

"Принятие этого Закона отвечает принципам справедливости, правового порядка и государственной политики национальной безопасности. Он делает невозможным ситуации, когда лица, совершившие преступления против государственности, продолжают получать преференции за счет государственного бюджета в пенсионном обеспечении", — объясняют в Комитете по вопросам соцполитики.

Ограничения размера пенсий или их снижение будут применяться к лицам, осужденным за государственную измену, коллаборационную деятельность, шпионаж, пособничество государству-агрессору, посягательство на территориальную целостность Украины и участие в действиях, направленных на насильственное свержение власти.

Даже после отбывания наказания пенсия не будет возобновлена в полном объеме. Также сумма выплат, которая не была получена в период заключения, не будет компенсирована. Начисления за этот период останутся на уровне минимального прожиточного минимума.

Кроме того, новый закон предусматривает лишение права на специальные пенсии, в частности, для госслужащих, судей, прокуроров и т.п., если они признаны виновными в преступлениях против государства.

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