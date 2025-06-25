Военные об очередном "схематозе" во время войны: Украина теряет миллиарды гривен

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Кречмаровская Наталия
Украине не хватает средств на оборону. Однако деньги есть – скорее их можно получить, если ликвидировать незаконные схемы Об одной из таких схем рассказал политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов.
Гривна. Иллюстративное фото
Он указал на проблему, из-за которой Украина теряет миллиарды. Из Украины вывозят металлолом. Сазонов отметил, что получил информацию от знакомого экономиста, которому он доверяет.
Относительно подробностей схемы, металлолом везут в Польшу, затем продают его в Турцию, чтобы не заплатить 180 евро пошлины.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что нардепы критиковали инициативы власти Южанина заявила, что власть может позволить себе миллиардные, экономически нецелесообразные программы — я о кешбеке. Более 3,4 млн украинцев получили 445 млн грн кэшбека за покупку товаров украинского производства в апреле. За все время действия программы украинцы получили около 2,4 млрд грн кэшбека от государства, то есть от нас, отметила нардеп.
Народная депутат предположила, что решение о финансировании таких программ, вероятно, принимают, руководствуясь предположением, что 2,4 млрд грн не "сделают погоду", если на армию в ближайшей перспективе нужно 400 млрд грн.