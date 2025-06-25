Военные об очередном "схематозе" во время войны: Украина теряет миллиарды гривен

Украине не хватает средств на оборону. Однако деньги есть – скорее их можно получить, если ликвидировать незаконные схемы Об одной из таких схем рассказал политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов.

Гривна. Иллюстративное фото

"Нам нужны деньги на оружие? Если есть желание — можно найти", — заверил военный.

Он указал на проблему, из-за которой Украина теряет миллиарды. Из Украины вывозят металлолом. Сазонов отметил, что получил информацию от знакомого экономиста, которому он доверяет.

Относительно подробностей схемы, металлолом везут в Польшу, затем продают его в Турцию, чтобы не заплатить 180 евро пошлины.

"На этом схематозе мы потеряли уже 2 миллиарда бюджетных денег. Система такая в ЕС везешь без пошлины. Если не в ЕС, то 180 евро на тонне. И это разумно. Ведь лом это очень дорогой ресурс. Когда есть лом не надо добывать руду, обогащать ее перерабатывать. Лом — это важно. Но схемотозники превратили эту систему в схему”, – отметил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что нардепы критиковали инициативы власти Южанина заявила, что власть может позволить себе миллиардные, экономически нецелесообразные программы — я о кешбеке. Более 3,4 млн украинцев получили 445 млн грн кэшбека за покупку товаров украинского производства в апреле. За все время действия программы украинцы получили около 2,4 млрд грн кэшбека от государства, то есть от нас, отметила нардеп.

Народная депутат предположила, что решение о финансировании таких программ, вероятно, принимают, руководствуясь предположением, что 2,4 млрд грн не "сделают погоду", если на армию в ближайшей перспективе нужно 400 млрд грн.



