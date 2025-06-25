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Военные об очередном "схематозе" во время войны: Украина теряет миллиарды гривен

Из-за схемы вывоза металлолома Украина теряет миллиарды

25 июня 2025, 13:14
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Кречмаровская Наталия

Украине не хватает средств на оборону. Однако деньги есть – скорее их можно получить, если ликвидировать незаконные схемы Об одной из таких схем рассказал политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов.

Военные об очередном "схематозе" во время войны: Украина теряет миллиарды гривен

Гривна. Иллюстративное фото

"Нам нужны деньги на оружие? Если есть желание — можно найти", — заверил военный.

Он указал на проблему, из-за которой Украина теряет миллиарды. Из Украины вывозят металлолом. Сазонов отметил, что получил информацию от знакомого экономиста, которому он доверяет.

Относительно подробностей схемы, металлолом везут в Польшу, затем продают его в Турцию, чтобы не заплатить 180 евро пошлины.

"На этом схематозе мы потеряли уже 2 миллиарда бюджетных денег. Система такая в ЕС везешь без пошлины. Если не в ЕС, то 180 евро на тонне. И это разумно. Ведь лом это очень дорогой ресурс. Когда есть лом не надо добывать руду, обогащать ее перерабатывать. Лом — это важно. Но схемотозники превратили эту систему в схему”, – отметил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что нардепы критиковали инициативы власти Южанина заявила, что власть может позволить себе миллиардные, экономически нецелесообразные программы — я о кешбеке. Более 3,4 млн украинцев получили 445 млн грн кэшбека за покупку товаров украинского производства в апреле. За все время действия программы украинцы получили около 2,4 млрд грн кэшбека от государства, то есть от нас, отметила нардеп.

Народная депутат предположила, что решение о финансировании таких программ, вероятно, принимают, руководствуясь предположением, что 2,4 млрд грн не "сделают погоду", если на армию в ближайшей перспективе нужно 400 млрд грн.




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Источник: https://www.facebook.com/kirill.sazonov.639526/posts/pfbid02mnAVBdxxYfMapws9dSFbXH7TbZt17dgtQ7ZnKLRaMLVu9PwNaC2ZFfd9iYpqr4rWl
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