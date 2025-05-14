Война летом не закончится: что ждет экономику и какие ключевые риски для каждого

Украина планирует разные сценарии войны и соответствующее финансирование из госбюджета. На 2025 год нашей стране необходимо больше на армию, но основная проблема заключается не в этом, отметил доктор экономических наук Андрей Длигач.

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В частности, он подчеркнул, что на нужды ВСУ деньги есть, однако со временем их придется возвращать, ведь значительная часть этих средств поступает в виде ссуд от других стран.

Экономист подчеркнул, что на 2025 год у Украины больше финансовых ресурсов, чем предполагалось. Это стало возможным благодаря проектам, поддержке европейских партнеров и российским активам. При формировании бюджета учитывались разные возможные сценарии развития войны.

"Базовый сценарий – война может закончиться к середине года, но он не реализуется. Министерство экономики, финансов и Кабмин пересматривают прогнозы и вносят изменения в госбюджет. Нам нужно больше денег на ВСУ. Речь идет о пересмотре зарплат и закупке оружия", — подчеркнул экономист.

По словам Длигача, Украина учла такой риск и имеет достаточно денег в бюджете для его покрытия. Однако проблема состоит в том, что большинство поступлений – это кредиты, которые нужно будет возвращать, что создает дополнительное давление на бюджет в будущем.

"В этом году долговая нагрузка по ВВП уже будет достигать 100%. Это критическая отметка. До полномасштабного вторжения показатель был 50% и мы показали, что Украина способна платить долги", – сказал экономист.

По его мнению, чтобы вернуть кредиты необходимо обеспечить стремительный рост ВВП. В течение следующих 10 лет этот показатель может достигнуть триллиона долларов. Рост экономики требует инвестиций, и соглашение с США относительно полезных ископаемых перспективно для Украины, поскольку будет способствовать экономическому развитию и более легкому возвращению долгов, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ не собирается завершать войну в Украине.



