Вторая криптовалюта мира за день выросла на 20%: что произошло

Вторая по капитализации криптовалюта мира Ethereum за последние 24 часа прибавила более 20% стоимости, достигнув отметки почти 2300 долларов. Эксперты называют две ключевые причины роста Ethereum.

Криптовалюта Ethereum резко подорожала

По данным CoinMarketCap, по состоянию на утро 9 мая стоимость одного Ethereum достигла 2294 долларов. Как свидетельствуют данные Investing, такой прирост криптовалюты за сутки стал самым большим с мая 2021 года. А с начала недели Ethereum вырос почти на 25%.

Однако, несмотря на недавний рост, курс Ethereum в 2025 году просел на 33%. Аналитики считают, что нынешний скачок может стать началом нового этапа для криптовалюты.

По мнению экспертов, резкий рост Ethereum связан с двумя факторами. Первый касается сильной недооценки Ethereum по сравнению с биткоином, в то время как другой связывают с масштабным техническим обновлением сети под названием Pectra, состоявшемся 7 мая.

"Ethereum наконец-то настигает биткоин после отставания от него в течение большей части года. Недавнее обновление Pectra помогло восстановить доверие к активу. С учетом того, что пара ETH/BTC упала почти на 40% с начала года, не удивительно, что на этих уровнях появились покупатели", — объяснил аналитик Presto Research Мин Джунг.

Обновление Pectra стало одним из самых важных изменений в сети Ethereum за последний год. Оно улучшило безопасность, эффективность обработки транзакций и снизило комиссии.

Резкий рост Ethereum произошел на фоне всеобщего оживления на рынке криптовалют. Согласно CoinMarketCap, ведущие цифровые активы с наибольшей капитализацией, включая биткоин, также продемонстрировали увеличение курса.

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