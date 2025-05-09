Вторая криптовалюта мира за день выросла на 20%: что произошло

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Slava Kot
Вторая по капитализации криптовалюта мира Ethereum за последние 24 часа прибавила более 20% стоимости, достигнув отметки почти 2300 долларов. Эксперты называют две ключевые причины роста Ethereum.
Криптовалюта Ethereum резко подорожала
По данным CoinMarketCap, по состоянию на утро 9 мая стоимость одного Ethereum достигла 2294 долларов. Как свидетельствуют данные Investing, такой прирост криптовалюты за сутки стал самым большим с мая 2021 года. А с начала недели Ethereum вырос почти на 25%.
Однако, несмотря на недавний рост, курс Ethereum в 2025 году просел на 33%. Аналитики считают, что нынешний скачок может стать началом нового этапа для криптовалюты.
По мнению экспертов, резкий рост Ethereum связан с двумя факторами. Первый касается сильной недооценки Ethereum по сравнению с биткоином, в то время как другой связывают с масштабным техническим обновлением сети под названием Pectra, состоявшемся 7 мая.
Обновление Pectra стало одним из самых важных изменений в сети Ethereum за последний год. Оно улучшило безопасность, эффективность обработки транзакций и снизило комиссии.
Резкий рост Ethereum произошел на фоне всеобщего оживления на рынке криптовалют. Согласно CoinMarketCap, ведущие цифровые активы с наибольшей капитализацией, включая биткоин, также продемонстрировали увеличение курса.
Курс крупнейших криптовалют
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