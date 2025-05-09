logo

BTC/USD

102999.30

ETH/USD

2330.70

LTC/USD

98.61

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

47.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2025 Вторая криптовалюта мира за день выросла на 20%: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Вторая криптовалюта мира за день выросла на 20%: что произошло

Криптовалюта Ethereum резко подорожала на 20% за сутки.

сегодня, 13:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Вторая по капитализации криптовалюта мира Ethereum за последние 24 часа прибавила более 20% стоимости, достигнув отметки почти 2300 долларов. Эксперты называют две ключевые причины роста Ethereum.

Вторая криптовалюта мира за день выросла на 20%: что произошло

Криптовалюта Ethereum резко подорожала

По данным CoinMarketCap, по состоянию на утро 9 мая стоимость одного Ethereum достигла 2294 долларов. Как свидетельствуют данные Investing, такой прирост криптовалюты за сутки стал самым большим с мая 2021 года. А с начала недели Ethereum вырос почти на 25%.

Однако, несмотря на недавний рост, курс Ethereum в 2025 году просел на 33%. Аналитики считают, что нынешний скачок может стать началом нового этапа для криптовалюты.

По мнению экспертов, резкий рост Ethereum связан с двумя факторами. Первый касается сильной недооценки Ethereum по сравнению с биткоином, в то время как другой связывают с масштабным техническим обновлением сети под названием Pectra, состоявшемся 7 мая.

"Ethereum наконец-то настигает биткоин после отставания от него в течение большей части года. Недавнее обновление Pectra помогло восстановить доверие к активу. С учетом того, что пара ETH/BTC упала почти на 40% с начала года, не удивительно, что на этих уровнях появились покупатели", — объяснил аналитик Presto Research Мин Джунг.

Обновление Pectra стало одним из самых важных изменений в сети Ethereum за последний год. Оно улучшило безопасность, эффективность обработки транзакций и снизило комиссии.

Резкий рост Ethereum произошел на фоне всеобщего оживления на рынке криптовалют. Согласно CoinMarketCap, ведущие цифровые активы с наибольшей капитализацией, включая биткоин, также продемонстрировали увеличение курса.

Вторая криптовалюта мира за день выросла на 20%: что произошло - фото 2

Курс крупнейших криптовалют

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине планируется ввести налог на криптовалюту.

Также "Комментарии" писали, что сотрудники НАБУ "спрятали" миллионы в крипте.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://minfin.com.ua/ua/2025/05/09/150548382/
Теги:

Новости

Все новости