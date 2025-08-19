Выплаты на детей и при рождении ребенка значительно возрастут: какие изменения готовят нардепы

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №13532, предусматривающий систему поддержки семей в период до и после рождения ребенка.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что за проект закона голоса отдали 290 народных избранников. Он также указал основные изменения:

Увеличение выплат при рождении ребенка. Единовременная выплата при рождении первого, второго или любого следующего ребенка возрастет до 50 000 грн. По словам нардепа, ранее эта сумма составила 41 280 грн, из которых часть выплачивалась ежемесячно. Теперь выплата будет одной суммой.

"Пакунок малюка" будет более гибкой. Политик объяснил, если раньше этот набор можно получить только после рождения ребенка, то теперь его можно будет заказать уже с 36 недели беременности.

Ежемесячная дородовая помощь – 7000 грн. По данным политика, если у беременной женщины нет страхового стажа (не работает официально), ей будут выплачиваться ежемесячно по 7000 грн в период беременности.

7000 грн ежемесячно на ребенка до 1 года. Если мама, папа или бабушка или дедушка остается дома ухаживать за ребенком до 1 года — государство будет выплачивать пособие (планируется 7000 грн в месяц).

"еЯсла": помощь родителям, которые возвращаются на работу. Если родитель вышел на работу после того, как ребенку исполнился 1 год — можно получать компенсацию за детсад (приблизительно до 8000 грн ежемесячно). Или же государство будет платить за того родителя, который после года остается дома с ребенком, ЕСВ, чтобы не терялся страховой стаж для пенсии.

Вводится единовременная выплата – 5000 грн каждому первокласснику. "Пакунок школяра" — 5000 грн на приобретение вещей в школу. Без привязки к доходу семьи – для всех.

По данным народного депутата Ирины Геращенко, изменения планируют ввести с 1 января 2026 года.

