logo

BTC/USD

113306

ETH/USD

4292.12

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2025 Выплаты на детей и при рождении ребенка значительно возрастут: какие изменения готовят нардепы
commentss НОВОСТИ Все новости

Выплаты на детей и при рождении ребенка значительно возрастут: какие изменения готовят нардепы

Какие изменения в выплатах на детей и при рождении ребенка приняли народные депутаты

19 августа 2025, 14:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №13532, предусматривающий систему поддержки семей в период до и после рождения ребенка.

Выплаты на детей и при рождении ребенка значительно возрастут: какие изменения готовят нардепы

Выплаты. Иллюстративное фото

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что за проект закона голоса отдали 290 народных избранников. Он также указал основные изменения:

Увеличение выплат при рождении ребенка. Единовременная выплата при рождении первого, второго или любого следующего ребенка возрастет до 50 000 грн. По словам нардепа, ранее эта сумма составила 41 280 грн, из которых часть выплачивалась ежемесячно. Теперь выплата будет одной суммой.

"Пакунок малюка" будет более гибкой. Политик объяснил, если раньше этот набор можно получить только после рождения ребенка, то теперь его можно будет заказать уже с 36 недели беременности.

Ежемесячная дородовая помощь – 7000 грн. По данным политика, если у беременной женщины нет страхового стажа (не работает официально), ей будут выплачиваться ежемесячно по 7000 грн в период беременности.

7000 грн ежемесячно на ребенка до 1 года. Если мама, папа или бабушка или дедушка остается дома ухаживать за ребенком до 1 года — государство будет выплачивать пособие (планируется 7000 грн в месяц).

"еЯсла": помощь родителям, которые возвращаются на работу. Если родитель вышел на работу после того, как ребенку исполнился 1 год — можно получать компенсацию за детсад (приблизительно до 8000 грн ежемесячно). Или же государство будет платить за того родителя, который после года остается дома с ребенком, ЕСВ, чтобы не терялся страховой стаж для пенсии.

Вводится единовременная выплата – 5000 грн каждому первокласснику. "Пакунок школяра" — 5000 грн на приобретение вещей в школу. Без привязки к доходу семьи – для всех.

По данным народного депутата Ирины Геращенко, изменения планируют ввести с 1 января 2026 года.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие средние зарплаты в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/yzheleznyak/13950
Теги:

Новости

Все новости