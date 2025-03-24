Выплаты "тысячи от Зеленского" завершили: сколько украинцев получить деньги

С 1 декабря 2024 года в Украине стартовала государственная помощь еПоддержка, по условиям которой украинцы могли подать заявку на получение 1000 грн. Заявки принимались до конца февраля 2025 года.

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В Кабинете министров Украины отметили, что выплаты Зимней еПоддержки завершены. По заявкам, поданным с 13 по 28 февраля, включительно украинцы получили 703 млн грн. По данным Кабмина, 124,5 тыс. выплат было начислено на детей.

Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко прокомментировала результаты программы. Отмечается, что главная цель программы, поддержка украинцев в сложный период, была достигнута.

"Помощью воспользовались 14,4 млн граждан. Около 60% средств украинцы потратили на коммунальные услуги. Также покупали лекарства украинского производства, поддерживали украинское книгоиздание и донатили на ВСУ", — рассказала чиновник.

По ее словам, украинские могут использовать полученные деньги до конца 2025 года. Также она уточнила, что заявки принимались до 28 февраля 2025 года. А поданные через "Укрпочту" проработают до конца апреля.

Украинцам также следует обратить внимание, что "тысяча от Зеленского" считается доходом и ее нужно декларировать. В Кабмине подчеркнули, что подать декларацию необходимо до 31 марта 2025 года.

В Кабмине напомнили, на какие цели можно потратить полученные деньги:

оплата услуг — коммунальных, медицинских, образование, транспорт, страхование и т.д.

приобретение книг и другой печатной продукции украинского производства

покупка лекарств, лекарственных средств и медицинских изделий украинского производства,

отправить донат в ВСУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, чем обернулась инициатива Зеленского.



