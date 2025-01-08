Зарплаты более 100 тыс. грн в месяц: кто из чиновников получает больше, чем военные

Обсуждение вопроса уровня зарплат для должностных лиц в Украине не прекращается. Многих возмущает, что ежесекундный риск военных потерять жизнь "на нуле" фактически стоит меньше, чем работа чиновника в удобном кабинете.

Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Нина Южанина сообщила, какие зарплаты получают некоторые чиновники.

“Во время войны военнослужащие – это символ стойкости, отваги, защиты и веры в победу. Их вклад в безопасность в стране неоценим. Сегодня же максимальный уровень доплат военным за выполнение боевых задач составляет 100 тысяч гривен – плата за ежесекундный риск потерять собственную жизнь. И здесь есть позорная картина, когда зарплаты чиновников в министерствах, руководителей государственных предприятий значительно выше 100 тысяч”, — отметила она.

Нардеп, ссылаясь на данные Минфина, отметила, что руководство большинства центральных органов исполнительной власти в ноябре 2024 года получало зарплату более 100 тысяч, в частности:

Центральная избирательная комиссия – 18 человек з/п по 310 тыс. грн;

Аудиторская служба – 6 человек з/п по 266 тыс. грн;

Агентство водных ресурсов – 2 человека з/п по 245 тыс. грн;

НАПК – 5 человек з/п по 241 тыс. грн;

Государственная налоговая служба – 2 человека з/п по 233 тыс.

грн;

Антимонопольный комитет – 15 человек з/п 215 тыс. грн;

Аппарат Верховной Рады – 5 человек з/п по 211 тыс. грн.

Аналогичная ситуация и на государственных предприятиях (данные по средней зарплате за 7 месяцев 2024 на мое депутатское обращение), в частности:

Укргидроэнерго – 138 человек з/п по 213 тыс. грн;

Укрнефть – 405 человек з/п по 180 тыс. грн;

Укрзализныця – 286 человек з/п по 160 тыс. грн;

Администрация морских портов – 145 человек з/п по 150 тыс. грн.

“ВРУ должно немедленно принять проект закона №12316, которым ограничивается верхний предел зарплат чиновников министерств и управленцев государственных предприятий на период военного положения на уровне 100 тыс. грн. Давайте вынудим власть восстановить справедливость!”, — убеждена она.

Напомним, что Южанина, как писал портал "Комментарии", рассказывала о размере зарплаты гендиректора "Укрпочты" Смелянского.



