Зарплаты более 100 тыс. грн в месяц: кто из чиновников получает больше, чем военные

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Кречмаровская Наталия
Обсуждение вопроса уровня зарплат для должностных лиц в Украине не прекращается. Многих возмущает, что ежесекундный риск военных потерять жизнь "на нуле" фактически стоит меньше, чем работа чиновника в удобном кабинете.
Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Нина Южанина сообщила, какие зарплаты получают некоторые чиновники.
Нардеп, ссылаясь на данные Минфина, отметила, что руководство большинства центральных органов исполнительной власти в ноябре 2024 года получало зарплату более 100 тысяч, в частности:
Центральная избирательная комиссия – 18 человек з/п по 310 тыс. грн;
Аудиторская служба – 6 человек з/п по 266 тыс. грн;
Агентство водных ресурсов – 2 человека з/п по 245 тыс. грн;
НАПК – 5 человек з/п по 241 тыс. грн;
Государственная налоговая служба – 2 человека з/п по 233 тыс.
грн;
Антимонопольный комитет – 15 человек з/п 215 тыс. грн;
Аппарат Верховной Рады – 5 человек з/п по 211 тыс. грн.
Аналогичная ситуация и на государственных предприятиях (данные по средней зарплате за 7 месяцев 2024 на мое депутатское обращение), в частности:
Укргидроэнерго – 138 человек з/п по 213 тыс. грн;
Укрнефть – 405 человек з/п по 180 тыс. грн;
Укрзализныця – 286 человек з/п по 160 тыс. грн;
Администрация морских портов – 145 человек з/п по 150 тыс. грн.
Напомним, что Южанина, как писал портал "Комментарии", рассказывала о размере зарплаты гендиректора "Укрпочты" Смелянского.
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