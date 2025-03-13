Зарплаты чиновников втрое выше средних по стране: на каких должностях платят больше всего

По данным Государственной службы статистики за 2024 год, средняя зарплата в Украине выросла на 23,1% и составила 21,5 тыс. гривен. Однако по статистике Пенсионного фонда, средняя зарплата, по которой начисляются пенсии, составила 17,5 тыс. гривен. В то время средние зарплаты чиновников в три раза выше средних по стране.

Зарплаты чиновников. Фото: unsplash.com

По данным Министерства финансов, средние зарплаты украинских чиновников за 2024 год выросли на 40,9% и составили 54,4 тыс. гривен. Таким образом, рост за год составил около 15 тыс. гривен.

Самые высокие средние зарплаты получают должностные лица в Антимонопольном комитете и НКРЭКУ – 90-92 тыс. гривен в месяц. Следующими в списке идут чиновники из Минцифры и Секретариата Национального трехстороннего социально-экономического совета – 68-72 тыс. гривен. Также в среднем более 60 тыс. гривен получают чиновники в Верховной Раде, Кабмине, Минюсте, ЦИК, НАПК, Минфине и Минэкономики.





Средние зарплаты чиновников в Украине

Отметим, что согласно Бюджетной декларации, утвержденной Кабмином еще в середине прошлого года, минимальная зарплата в Украине не будет расти до 2027 года. Народный депутат Богдан Кицак в эфире Ранок.LIVE пояснил, что повышение минимальной заработной платы в Украине приостановлено в соответствии с меморандумом с МВФ и Всемирным банком.

"Ее рост существенно скажется на бюджете, потому что повлечет пересмотр зарплат госслужащих. Поэтому в ближайшее время повышения не будет", — отметил Кицак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине растут средние зарплаты. Какие профессии и регионы в лидерах.

Также "Комментарии" писали о том, что полицейским хотят поднять зарплату.