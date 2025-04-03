Зарплаты мэров областных центров – кто заработал больше всего

Самую большую зарплату в 2024 году получал мэр прифронтового Харькова Игорь Терехов. За год его заработок составил более двух миллионов гривен, что значительно больше, чем получили его коллеги из других областных центров. Зарплаты всех мэров крупных городов сравнили в инфографике издания "Слово и дело", передает портал "Комментарии".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

На инфографике – годовые зарплаты мэров. Больше всего заработал Игорь Терехов, управляющий Харьковом.

Игорь Терехов задекларировал за 2024 год 2 млн 001,3 тысячи гривен зарплаты.

Более миллиона гривен в прошлом году заработали: мэр Черкасс Анатолий Бондаренко – 1 млн 342 тысячи, мэр Киева Виталий Кличко – 1 млн 233,3 тысячи, мэр Ужгорода Богдан Андреев – 1 млн 181,6 тысяч, начальник военной администрации Херсона Роман Мрочко – 1 млн 141,1 тысяч бывший секретарь горсовета Чернигова Александр Ломако – 1 млн 077,3 тысячи, секретарь горсовета Кропивницкого Олег Колюка – 1 млн 052,3 тысячи, секретарь горсовета Полтавы Екатерина Ямщикова – 1 млн 048,4 тысячи, мэр Луцка Игорь Полищук – 1 млн 0,13,

Мэр прифронтового Николаева Александр Сенкевич получил за год 946,2 тысячи гривен зарплаты, мэр Хмельницкого Александр Симчишин — 906,1 тысячи. Мэр Львова Андрей Садовый задекларировал 869,6 тысячи зарплаты, мэр Тернополя Сергей Надал – 835,5 тысячи, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив – 834,5 тысячи.

Секретарь городского совета Сум Артем Кобзарь получил в 2024 году 752,8 тысячи гривен зарплаты. Регина Харченко, которая с апреля 2024 года является секретарем горсовета Запорожья, задекларировала 707 тысяч гривен зарплаты.

Мэр Черновцов Роман Кличук заработал за год 688,6 тысячи гривен, мэр Винницы Сергей Моргунов — 534 тысячи, секретарь горсовета Житомира Галина Шиманская — 407 тысяч (должность занимает с мая), мэр Днепра Борис Филатов — 329,5 тысячи.

Самая маленькая зарплата в прошлом году была у секретаря горсовета Ровно Виктора Шакирзяна – 228,6 тысячи.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что задекларировал мэр Днепра Борис Филатов.