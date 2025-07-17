Зарплаты повысят только половине украинцев: в чем причина

Зарплаты в Украине растут стремительными темпами. Однако руководители украинских предприятий несколько изменили планы на ближайшие 12 месяцев. Об этом говорится в отчете "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за II квартал 2025 года.

Зарплата. Фото: из открытых источников

Оценки респондентов относительно роста будущих расходов на оплату труда одного наемного работника ослабли. Половина (52,2%) ожидают, что зарплаты придется повысить, остальные (45,5%) хотят оставить зарплаты без изменений.

Баланс ответов составляет 49,8% (в І квартале 2025 года — 60,1%).

Самые высокие ожидания: по видам экономической деятельности — у предприятий перерабатывающей промышленности; по размеру — у средних предприятий; по направлению деятельности — у предприятий, осуществляющих только экспортные операции.

Читайте также на портале "Комментарии" — по обновленным данным, черта бедности в Украине сейчас составляет 345,28 грн или 10 358,4 гривны в месяц для одного человека. Это означает, что граждане, которые тратят меньше этой суммы каждый день, считаются живущими ниже официального уровня бедности. Украина имеет больший показатель бедности, чем, например, Гватемала, Марокко, Бангладеш, Индия, Шри-Ланка, Узбекистан и Кыргызстан. Как может быть минимальный прожиточный минимум и даже минимальная зарплата ниже черты бедности? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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