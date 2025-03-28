Ждать ли повышения минималки в 2025 году: в Кабмине дали окончательный ответ

В 2025 году на Украине не планируется повышение минимальной заработной платы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, выступая на "Часе вопросов к правительству" в Верховной Раде.

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"В бюджете на этот год увеличение минималки не предусмотрено", — отметил он.

Шмигаль уточнил, что минимальная зарплата будет оставаться на текущем уровне.

Согласно "Закону о Государственном бюджете Украины на 2025 год", с 1 января минимальная заработная плата будет составлять 8 тысяч гривен.

Также следует напомнить, что повышение минимальной зарплаты в Украине не предусмотрено из-за обязательств перед международными партнерами, в частности по меморандуму с МВФ.

Народный депутат Богдан Кицак отмечал, что согласно меморандуму с МВФ и документам с Всемирным банком, Украина обязалась не осуществлять повышение минималки, поскольку это может повлиять на прогнозы по доходности бюджета.

Депутат также подчеркнул, что потенциальное увеличение минимальной зарплаты повлечет за собой дополнительные расходы государственного бюджета на заработные платы работников государственных учреждений, таких как учителя, врачи и другие госслужащие

Портал "Комментарии" уже писал, что в 2025 году минимальная зарплата в Украине останется на том же уровне, что и в 2024 году. Об этом заявил Министр финансов Сергей Марченко в ходе брифинга. Он отметил, что сейчас правительство не может позволить себе повышать зарплаты из-за экономической ситуации и договоренностей с международными партнерами.

Отметим, что в 2024 году правительство увеличило минимальную зарплату на 19%, и она составила 8 тысяч гривен. Это было значительным ростом по сравнению с предыдущими годами.