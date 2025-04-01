Женщина случайно выбросила флешку мужу в помойку: на ней хранилось почти 4 млн долларов

Британская учительница Элли Харт совершила роковую ошибку, когда во время уборки выбросила флешку своего партнера, на которой сохранялся доступ к криптовалютному кошельку с биткойнами на сумму 3,8 млн долларов.

Женщина выбросила флешку с почти 4 млн долларов в помойку. Фото: Daily Star

Для 34-летней Элли Харт из городка Маркет-Харборо в Великобритании обычная уборка дома превратилась в катастрофу. Среди старых квитанций, разряженных батарей и запутанных проводов она нашла неподписанную USB-флешку и без колебаний выбросила ее в мусорку. Женщина даже не подозревала, что именно на этом устройстве хранился цифровой ключ от криптовалютного кошелька ее партнера Тома.

"Я подумала, что это просто одна из моих школьных карт памяти. Выбросила ее, не задумываясь", – призналась Элли.

Когда ее 36-летний муж разработчик сайтов Том начал искать флешку, он спросил Элли, не видела ли она ее. И в этот момент женщина осознала страшное.

"Я замерла. Я мгновенно поняла. Мое сердце просто упало. Я сказала ему: "Кажется, я выбросила это". Мне стало совсем плохо", — говорит Элли.

Как только Элли поняла, что сделала, они с Томом немедленно принялись пересматривать мусор. Британская пара разорвала все мусорные пакеты и проверила каждый контейнер, но уже было слишком поздно – они потеряли флешку.

Том инвестировал в биткойн еще в 2013 году. Тогда криптовалюта стоила гораздо дешевле, чем сейчас. За десять лет его вложения выросли до 3,8 миллиона долларов. Но без флешки, на которой хранился частный ключ к криптокошельку, доступ к этим средствам потерян навсегда.

Как признается Элли, Том не кричал на нее из-за этого курьезного случая, но его молчание было красноречивее любых слов.

"Эти деньги были бы нашим будущим – домом, отпуском, всем. И я просто выбросила их в мусор", – говорит Элли.

После этого случая женщина призвала не повторять ее ошибку, а флешки подписывать, особенно если на них хранится важная информация.

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