Женщина случайно выбросила флешку мужу в помойку: на ней хранилось почти 4 млн долларов

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Slava Kot
Британская учительница Элли Харт совершила роковую ошибку, когда во время уборки выбросила флешку своего партнера, на которой сохранялся доступ к криптовалютному кошельку с биткойнами на сумму 3,8 млн долларов.
Женщина выбросила флешку с почти 4 млн долларов в помойку. Фото: Daily Star
Для 34-летней Элли Харт из городка Маркет-Харборо в Великобритании обычная уборка дома превратилась в катастрофу. Среди старых квитанций, разряженных батарей и запутанных проводов она нашла неподписанную USB-флешку и без колебаний выбросила ее в мусорку. Женщина даже не подозревала, что именно на этом устройстве хранился цифровой ключ от криптовалютного кошелька ее партнера Тома.
Когда ее 36-летний муж разработчик сайтов Том начал искать флешку, он спросил Элли, не видела ли она ее. И в этот момент женщина осознала страшное.
Как только Элли поняла, что сделала, они с Томом немедленно принялись пересматривать мусор. Британская пара разорвала все мусорные пакеты и проверила каждый контейнер, но уже было слишком поздно – они потеряли флешку.
Том инвестировал в биткойн еще в 2013 году. Тогда криптовалюта стоила гораздо дешевле, чем сейчас. За десять лет его вложения выросли до 3,8 миллиона долларов. Но без флешки, на которой хранился частный ключ к криптокошельку, доступ к этим средствам потерян навсегда.
Как признается Элли, Том не кричал на нее из-за этого курьезного случая, но его молчание было красноречивее любых слов.
После этого случая женщина призвала не повторять ее ошибку, а флешки подписывать, особенно если на них хранится важная информация.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о курьезном случае с депутатом из Одесской области, потерявшим доступ к криптокошельку.
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