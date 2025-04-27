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Золото в цене: стоит ли украинским инвесторам входить в "золотой" актив

"Золотой" актив для украинских инвесторов: что нужно учитывать

сегодня, 07:15
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Кречмаровская Наталия

В Украине интерес к золоту как инвестиционному активу остается умеренным. Эксперты отмечают, что покупка золота – это стратегия на длинную дистанцию, а не инструмент для быстрого обогащения. Следует учитывать, что при быстрой продаже слитка на вторичном рынке инвестор может потерять до 10–15% стоимости.

Золото в цене: стоит ли украинским инвесторам входить в "золотой" актив

Золото. Фото портал "Комментарии"

В 2025 году в Украине спрос на золотые слитки снизился на 10–15% по сравнению с тенденциями в прошлом году. Такая ситуация объясняется ограниченными запасами и высокой разницей между ценами на покупку и продажу. Наиболее популярны слитки по 50–100 граммов — более 70% всех продаж.

Для украинских инвесторов нынешний глобальный интерес к золоту открывает новые возможности, но требует взвешенного подхода. Один из ключевых факторов — валютный: поскольку золото котируется в долларах, колебания курса гривны могут повлиять на конечную доходность. При этом отмечается, что во времена девальвации золото служит двойной защитой от валютных рисков и глобальной нестабильности.

Эксперты советуют украинским инвесторам избегать спешных решений. Отмечают, что рынок золота в поздней фазе роста. Разумным шагом, по мнению специалистов, может стать постепенное формирование позиции или инвестирование через "долларовую среднюю" (dollar-cost averaging), распределяя вложения на несколько этапов.

Также инвесторам следует ориентироваться на длинную перспективу, ведь золото – это прежде всего средство сохранения капитала. И в нынешней геополитической ситуации оно может стать надежной "тихой гаванью". Но перед инвестированием желательно проконсультироваться со специалистом и учесть свой риск-профиль.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой может быть цена золота.



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