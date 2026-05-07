Главная Новости Финансы 2026 «Причина национализации Смысла Банка – угроза финансовой стабильности и интересам вкладчиков», - НБУ
«Причина национализации Смысла Банка – угроза финансовой стабильности и интересам вкладчиков», - НБУ

В НБУ напомнили, что из-за ухудшения платежной дисциплины заемщиков Смысл Банка его регулятивный капитал за период с 1 марта 2022 года по 1 июля 2023 года уменьшился на 50%, тогда как у других системно важных банков он увеличился на 29%.

7 мая 2026, 11:25
Основания национализации Смысла Банка были четко озвучены во время объявления этого решения – угроза финансовой стабильности и интересам вкладчиков или других кредиторов банка из-за наложения санкций на акционеров. Об этом со ссылкой на заявление заместителя председателя правления НБУ Дмитрия Олейника, участвовавшего в заседании временной следственной комиссии Верховной Рады Украины, говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

"Из-за применения санкций к владельцам существенного участия банка, они были неспособны выполнять свои обязательства по поддержанию постоянного уровня капитала, достаточного для соблюдения нормативных значений, установленных Национальным банком, и принятия своевременных мер по предотвращению наступления неплатежеспособности. Напомним, что такие риски оказали негативное влияние на деятельность банка", — сообщили в Нацбанке.

Там пояснили, что обстоятельства, рассматриваемые ВСК ВРУ, никоим образом не могут быть связаны с национализацией банка, а ложные суждения и опасные домыслы, прозвучавшие от некоторых участников ВСК ВРУ, не только ставят под сомнение институциональную независимость Национального банка, но и создают угрозы национальным интересам Украины, создавая законность. международном арбитраже.

В НБУ отметили, что, учитывая важность банка для системы, а также потенциальные риски неправомерных действий предыдущих владельцев и менеджмента, в течение всего периода после национализации Национальный банк осуществлял усиленный надзор за Сенс Банком.

Напомним, Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Юлии Свириденко организовать срочную приватизацию СенсБанка .

Ранее сообщалось, что в июле 2023 года Кабинет Министров Украины принял постановление "Об участии государства в выводе системно важного банка с рынка" по участию государства в лице Министерства финансов Украины в выводе с рынка системно важного банка АО "СЭНС БАНК".



