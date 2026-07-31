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Простыми словами о сложном: что такое учетная ставка и почему она меняет цены в магазинах

Почему решение центрального банка ощущает каждый покупатель

31 июля 2026, 17:17
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Сергій Кречмаровський

Учетная ставка — это главная цифра, которую устанавливает Национальный банк Украины. Она определяет, насколь дорогими или дешевыми будут деньги в экономике. Если ставка высока – кредиты становятся дороже, депозиты – более выгодными, а расходы населения уменьшаются. Если ставка низкая – деньги дешевеют, люди охотнее берут кредиты и тратят больше. Это простой механизм, но именно он влияет на то, что мы видим каждый день в магазинах.

Простыми словами о сложном: что такое учетная ставка и почему она меняет цены в магазинах

Дениги. Фото из открытых источников

Представьте, что НБУ поднял ставку с 10% до 15%. Для бизнеса это значит, что занимать деньги стало сложнее. Магазины не могут так легко брать кредиты на развитие, а покупатели задумываются: стоит ли покупать новый телевизор в кредит, если растет переплата? В результате спрос падает, и цены перестают так быстро расти.

Центральный банк не может приказать супермаркету снизить цену на хлеб или молоко. Но он может влиять на поведение людей: тратят ли они деньги или откладывают. Если спрос слабеет — инфляция замедляется. Если спрос растет – цены летят вверх.

Важно понимать: учетная ставка – это не сухая цифра в отчете НБУ. Это реальный рычаг, определяющий, сколько мы платим в магазине. Когда она меняется, меняется и наша жизнь: от стоимости кредитов до цен на продукты. Именно поэтому новости о решениях НБУ всегда вызывают столько внимания.

Учетная ставка — это как термометр для экономики. Если температура слишком высока — ее повышают, чтобы охладить спрос. Если слишком низкая – снижают, чтобы стимулировать активность. И хотя это звучит технически, на самом деле речь идет о наших ежедневных покупках: от стоимости хлеба до цены нового смартфона.

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