Украинцы не смогут получить выплаты «Нацкешбека» в январе

Украинцам не выплатят средства по "Национальному кэшбеку" в январе 2025 года. Люди получат их в феврале. Об этом говорится в сообщении на портале "Дия".

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Там объяснили, что средства выплатят в феврале из-за особенностей бюджетного процесса, но задержек не будет.

В Минцифре напомнили, что средства с карты "Национального кэшбека" можно потратить на:

- оплату коммунальных услуг;

- донаты на ВСУ;

- военные облигации;

- медицину;

- образование;

"Ежемесячно на карточку Национального кэшбека возвращается 10% от суммы, которую вы потратили на украинские товары. А их сотни тысяч. Максимально за месяц можно получить до 3 000 гривен кэшбека", — добавили в ведомстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинцы накопили 436 млн грн Национального кэшбека в декабре, что на 180 млн больше, чем в ноябре, и на 50 млн больше, чем государство выплатило кэшбека за предыдущие три месяца вместе взятых. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономики.

К началу года активными пользователями программы "Национальный кэшбек" были 4,5 млн. украинцев — они уже активировали в приложении "Дия" карты для будущих выплат кэшбека.

Также "Комментарии" писали, что Кабинет министров Украины согласовал реализацию программы, направленной на помощь участникам боевых действий и людям, получившим инвалидность в результате войны.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что правительство планирует предоставлять 1500 грн. участникам боевых действий для занятий спортом. Участникам боевых действий и лицам с инвалидностью в результате войны будут выплачивать 1500 грн раз в квартал для занятий спортом в спортивных клубах. Заявку можно подать через Дию, — написал он в своем официальном Telegram-канале.