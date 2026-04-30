Індексація зарплат, пенсій та соціальних виплат в Україні: як це працює і на що розраховувати у 2026 році

У 2026 році держава продовжує використовувати індексацію як головний інструмент захисту купівельної спроможності доходів українців. Механізм, закріплений у законодавстві, дозволяє частково компенсувати зростання цін на товари та послуги. Однак правила для зарплат, пенсій і соціальних виплат відрізняються. Пенсії індексуються щорічно за чіткою формулою, а зарплати — лише за певних умов і часто "обнулюються" бюджетом. Соціальні допомоги прив’язані до прожиткового мінімуму. Розберемося, як саме відбувається цей процес і які цифри українці побачать у своїх виплатах уже цього року.

Як працює індексація пенсій: формула, яка захищає від інфляції

Індексація пенсій в Україні проводиться щороку з 1 березня відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Кабінет Міністрів України 25 лютого 2026 року ухвалив постанову № 236 "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2026 році". Цей документ визначає порядок перерахунку для пенсій, призначених до 31 грудня 2025 року включно.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін пояснює принцип: "Індексація пенсій в Україні — це обов’язковий механізм, який дозволяє захищати пенсії від знецінення через інфляцію. Це рішення ґрунтується на чіткій формулі та забезпечує прозорий перерахунок виплат для мільйонів громадян". За його словами, коефіцієнт підвищення становить 12,1 %. Він вищий за рівень інфляції за 2025 рік (8 %) на 4 відсоткові пункти. Формула проста: 50 % показника зростання споживчих цін за попередній рік плюс 50 % зростання середньої заробітної плати за три календарні роки, що передують поточному. У 2026-му це дало 12,1 % (інфляція 8 % + зростання зарплат 16,1 %).

Перерахунок відбувається автоматично Пенсійним фондом України. Основний показник, який індексується, — середня заробітна плата (дохід), з якої сплачено страхові внески. Після застосування коефіцієнта 1,121 він становить 9992,40 гривні. Для порівняння: до індексації цей показник, накопичений з 2017 року з урахуванням попередніх коефіцієнтів (1,17 у 2019-му, 1,11 у 2020-му, 1,11 у 2021-му, 1,14 у 2022-му, 1,197 у 2023-му, 1,076 у 2024-му та 1,115 у 2025-му), був меншим. Для пенсій, призначених у 2021–2022 роках, застосовують додатковий коефіцієнт 1,061, для 2023-го - 1,048, для 2024-го - 1,036, для 2025-го — 1,024. Це дозволяє зменшити диспропорції між "старими" і "новими" пенсіями.

Підвищення торкнулося близько 9,5–10 мільйонів пенсіонерів — 93 % від загальної кількості. Середнє зростання виплат склало 648 грн, а середня пенсія після індексації досягла 7137 гривень. Мінімальна надбавка — 100 гривень, максимальна — 2595 гривень. Перерахунок для працюючих пенсіонерів провели автоматично з 1 квітня 2026 року з урахуванням оновленого стажу.

Що саме зміниться для пенсіонерів: конкретні цифри та гарантії

Уряд не обмежився загальним коефіцієнтом. Постанова № 236 передбачає додаткові доплати до пенсій для вразливих категорій, щоб виплати не опускалися нижче встановлених порогів. Мінімальні розміри після індексації виглядають так:

Категорія пенсіонерів Мінімальна пенсія до підвищення (грн) Мінімальна пенсія після підвищення (грн) Особи 80+ років (стаж 25/20 років) та 65+ років з повним стажем (35/30 років) 3758 4213 Особи 70–80 років з повним стажем (35/30 років) 3613 4050 Особи до 70 років з повним стажем (35/30 років) або з інвалідністю І групи 3323 3725 Інші не працюючі з меншим стажем 3038 3406

Ці доплати встановлюють щомісяця, якщо після основного перерахунку пенсія нижча за поріг. Якщо підвищення менше 100 гривень, додають до цієї суми. Не індексують лише пенсії, встановлені на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб або максимального розміру (10 прожиткових мінімумів) — їх переглянули ще з 1 січня 2026 року.

Індексація також поширилася на військові пенсії (за Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"), пенсії чорнобильців, пенсії за особливі заслуги, державних службовців, народних депутатів та науковців. Щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві зросли на той самий коефіцієнт 1,121 (максимум +2595 гривень).

Індексація зарплат: чому механізм працює не для всіх однаково

На відміну від пенсій, індексація заробітної плати регулюється Законом України "Про індексацію грошових доходів населення" від 3 липня 1991 року № 1282-XII. Індексації підлягають доходи, які не мають разового характеру. Однак у 2026 році, як і в попередні роки, стаття 41 Закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік" встановила особливе правило: січень 2026 року визнано базовим місяцем, тому індекс споживчих цін обчислюють наростаючим підсумком саме з цього місяця (січень приймається за 100 %). Поріг індексації — 103 %. Поки зростання цін не перевищить цей рівень, підвищення не нараховують. Сума індексації, яка накопичилася в грудні 2025 року, у січні 2026-го не виплачується.

Для працівників бюджетної сфери індексація часто обмежена або відсутня, якщо оклади підвищували централізовано. У приватному секторі роботодавець зобов’язаний індексувати зарплату в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3328 гривень у 2026 році). Перевищення цієї суми не індексується. Багато підприємств компенсують зростання цін не через індексацію, а через підвищення окладів чи премій. Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2026 року становить 8647 гривень на місяць (52 гривні на годину). Це базовий орієнтир для всіх роботодавців.

Соціальні виплати: прив’язка до прожиткового мінімуму

Соціальні допомоги, субсидії та пільги часто залежать від прожиткового мінімуму, який підвищили з 1 січня 2026 року. Загальний показник — 3209 гривень (було 2920 гривень). Для працездатних осіб — 3328 гривень (було 3028 гривень), для осіб, які втратили працездатність, — 2595 гривень (було 2361 гривня). Саме до останнього показника прив’язані мінімальні пенсії, надбавки за стаж, допомога на дітей тощо. Перерахунок цих виплат відбувся автоматично з січня.

Додаткові заходи захисту вразливих верств населення, передбачені постановою № 236, включають адресну допомогу особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій. Наприклад, для осіб з інвалідністю І групи — до 18885 гривень, ІІ групи — до 15494 гривень. Усе це фінансується в межах бюджету Пенсійного фонду України на 2026 рік.

На що розраховувати звичайному українцю

Для більшості пенсіонерів березнева індексація 2026 року принесла відчутне підвищення — в середньому понад 9 % до попереднього рівня. Це перевищує інфляцію, тому реальна купівельна спроможність виплат зросла. Однак для тих, чиї пенсії вже були на мінімальному рівні або максимальному, зростання обмежили іншими механізмами.

Працівникам варто стежити за індексом споживчих цін: якщо він перевищить 103 % уже влітку, перша індексація зарплати можлива вже восени. Роботодавці, особливо в бюджеті, орієнтуватимуться на мінімальну зарплату 8647 гривень.

Загалом система індексації в Україні поєднує автоматичний захист пенсій з більш гнучким підходом до зарплат. Це дозволяє державі контролювати видатки, але водночас залишає частину доходів без повного захисту від інфляції. Експерти зазначають: стабільність пенсійної системи — головна передумова таких підвищення.

Щодо розміру сум, то вони залежать від індивідуальних показників — стажу, року призначення пенсії чи форми оплати праці. Слідкувати за актуальними змінами можна на сайтах Пенсійного фонду України та Міністерства соціальної політики.