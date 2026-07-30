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Мінімалізм проти споживацтва: речі, які керують твоїм гаманцем

Чому ми купуємо більше, ніж потрібно, і як мінімалізм може змінити правила гри

30 липня 2026, 14:07
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Сергій Кречмаровський

Ми живемо у світі, де полиці магазинів кричать: “Купи мене!”, а реклама щодня нагадує, що без нових речей ти нібито не зможеш бути щасливим. Споживацтво стало частиною культури — ми женемося за новими гаджетами, модними речами, брендовими аксесуарами. Але чи справді ці покупки роблять нас щасливішими?

Мінімалізм проти споживацтва: речі, які керують твоїм гаманцем

Інтер'єр. Фото з відкритих джерел

Мінімалізм пропонує інший шлях. Це не про відмову від усього, а про вибір. Про те, щоб залишити лише те, що має цінність. Мінімалісти кажуть: речі не повинні керувати твоїм гаманцем, вони мають служити тобі.

Подумайте: скільки грошей ми витрачаємо на речі, які швидко втрачають актуальність? Новий смартфон, який через рік уже “застарів”. Одяг, який лежить у шафі без жодного виходу. Декор, який припадає пилом. Це пастка споживацтва.

Мінімалізм вчить ставити запитання: чи справді мені це потрібно? Чи робить ця річ моє життя кращим? Якщо відповідь “ні” — то навіщо витрачати гроші?

Це не про економію заради економії. Це про свободу. Коли ти перестаєш купувати зайве, у тебе з’являються ресурси для важливого: подорожей, освіти, досвіду. Мінімалізм повертає контроль над гаманцем і дає відчуття легкості.

Споживацтво ж, навпаки, часто залишає порожнечу. Купівля приносить коротке задоволення, але вже завтра ти хочеш ще. Це нескінченна гонка, у якій виграють бренди, а не ти.

30 липня — чудова нагода замислитися: хто керує твоїм життям — ти чи речі? Мінімалізм може стати відповіддю, якщо ти готовий змінити правила гри.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про поради дня від відомих людей, які змінять ваш настрій.




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