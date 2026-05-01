Яким буде курс долара в Україні до кінця 2026 року: прогноз ШІ

Курс долара в Україні — питання серйозне, яке турбує, як бізнес, так і пересічних українців. Адже вартість валюти так чи інакше впливає на ціни в Україні. При цьому останнім часом валютні коливання відчутні — на валютний ринок впливають війна, міжнародна допомога, дії Нацбанку та глобальна економіка. Портал “Коментарі”, на основі аналітики штучного інтелекту, дізнався, яким буде курс долара в Україні до кінця 2026 року.

Курс валюти. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT прогнозує, що різкої девальвації до кінця 2026 року очікувати не варто. Нацбанк має достатньо інструментів для контролю ситуації, а міжнародна підтримка зараз залишається стабільною. Головним ризиком залишаються воєнні фактори та можливі затримки зовнішнього фінансування. За версією чат-бота, прогноз на грудень 2026 року становить 46-48 гривень за долар. Саме цей діапазон виглядає найбільш реалістичним за умови збереження нинішньої макрофінансової політики та відсутності серйозних зовнішніх шоків. ШІ прогнозує, що долар дорожчатиме, але контрольовано. Для українців це означає, що панічні покупки валюти навряд чи будуть виправданими. Значно важливіше диверсифікувати заощадження та стежити за рішеннями НБУ.

Чат-бот Gemini вважає, що до кінця 2026 року курс долара коливатиметься в діапазоні 49-52 гривні. Цей процес буде керованим і не призведе до паніки на ринку завдяки золотовалютним резервам. Національний банк України продовжуватиме тактику м'якої адаптації курсу до ринкових умов. Гривня буде плавно девальвувати. Це є природним процесом для економіки яка зіштовхнулася з великими ризиками. Головним викликом залишиться баланс між підтримкою бізнесу та захистом заощаджень населення від знецінення.

Чат-бот Deepseek прогнозує, що до кінця 2026 року офіційний курс долара сягне позначки 46–48 гривень. Окремі експерти називають рівень 45–46 грн, однак, враховуючи війну, хронічний дефіцит зовнішньої торгівлі та поступовий відхід НБУ від жорсткої фіксації курсу, послаблення буде глибшим. Так, один з аналітичних прогнозів на 2026 рік передбачає 48,6 грн. Гривня слабшатиме поступово, без різких стрибків. Нацбанк має достатньо резервів і зовнішньої підтримки, щоб згладжувати надмірні коливання. У бюджеті на цей рік уже закладено орієнтир 45,7 грн, але війна та інфляція скоригують його в бік збільшення.

Чат-бот Grok вважає, що до кінця 2026 року офіційний курс долара сягне 45-47 грн. Це помірна девальвація на 5-8% від поточного рівня, яка відображатиме інфляційний розрив і потреби бюджету. Ризики різкого стрибка до 50 грн існують лише за сценарієм масштабного скорочення допомоги чи нових потужних ударів по енергетиці. НБУ має інструменти для утримання ринку у контрольованих межах. У підсумку гривня залишиться під тиском, але залишиться керованою. Для громадян це означає обережне планування заощаджень у валюті, а для бізнесу — фокус на експорті та мінімізації ризиків. Стабільність залежить насамперед від фронту та надійності партнерів.

У висновку прогнози чат-ботів зводяться до того, що до кінця року українців чекає подальше, хоча й контрольоване, послаблення національної валюти. Чат-боти Chat GPT та Deepseek вважають, що курс долара коливатиметься в діапазоні 46–48 гривень. Разом з цим, прогноз ШІ Gemini дещо лякає — зазначає, що до кінця 2026 року курс коливатиметься в діапазоні 49-52 гривні. Головними чинниками міцності гривні вважаються міцність фронту та допомога міжнародних партнерів.

