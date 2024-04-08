Биткоин продолжает бить рекорды: стоит ли ожидать в 2024 году падения цены криптовалюты?

Биткоин, краеугольный камень современного криптовалютного рынка, достиг нового рекордного значения более чем через 2 года после своего предыдущего пика. В начале марта этого года цифровой актив преодолел свой предыдущий рекорд, достигнутый в ноябре 2021 года на отметке чуть ниже 69 000 долларов, и через несколько дней пересек психологическую отметку в 70 000 долларов.

Биткоин продолжает бить рекорды (фото из открытых источников)

Сейчас капитализация биткоина составляет около $1,3 трлн, или около 50% от общего рынка криптовалют, равный $2,6 трлн. Рассмотрим факторы, стоящие за его недавним ростом.

Почему биткоин стал так популярен?

Ключевым аспектом привлекательности биткоина является его антирегуляторная позиция — возможность осуществлять финансовые транзакции без надзора финансового учреждения, которое контролировало бы процесс и взимало комиссию. Тим Свонсон, эксперт криптовалютной индустрии, описал его как устойчивую к регулированию цифровую наличность.

Криптовалюта также выиграла от низких процентных ставок – долговременной экономической тенденции после финансового кризиса 2008 года, который подтолкнул некоторых инвесторов к более рискованным активам в поисках лучшей финансовой отдачи.

Биткоин также рассматривается в качестве инфляционного хеджирования, как и золото. Это означает, что он не может быть обесценен центральным банком, который напечатает его больше, поскольку биткоин разработан таким образом, чтобы иметь ограниченное количество выпущенных единиц – 21 миллион, если быть точным.

Кэрол Александер, профессор финансов в бизнес-школе Сассекского университета, утверждает, что люди ошибаются, рассматривая биткоин как убежище от волатильности рынка и инфляции, подобно золоту.

"Как и золото, биткоин считался "некоррелированным" с фондовыми рынками, но это слишком волатильный актив, чтобы считать его таким", — констатирует эксперт.

И, очевидно, поведение биткоина в разные моменты его короткого существования также привлекло внимание людей, которых привлекает реклама вокруг его сверхприбылей.

Так, созданная в 2009 году, цена первой в мире криптовалюты впервые начала расти через год, достигнув около $0,30 к концу 2010 года.

В 2011 году цена биткоина выросла до пика около 29,60 долларов в июне, а затем снова упала до 2 долларов в ноябре – падение на 94%, остающееся самым большим в истории биткоина.

После периода относительной стабильности цена биткоина снова начала расти в 2013 году, впервые достигнув более $1,000 к концу года. Однако дальше произошел еще один обвал в 2014 году.

Самый драматичный скачок цены биткоина произошел в 2017 году, когда она поднялась с около $1,000 в начале года до почти $20,000 в декабре. За этим последовал резкий обвал в 2018 году, когда цена упала ниже $3000.

С тех пор биткоин продолжает оставаться очень волатильным, пережив несколько значительных ценовых скачков. В 2021 году он достиг новых исторических максимумов — более 60 000 долларов, но также претерпел значительные падения, опустившись ниже 20 000 долларов в 2022 году, после чего восстановился в 2023 году.

Почему биткоин подорожал в начале 2024 года?

Основным фактором роста биткоина с начала года стало одобрение финансовым регулятором США в январе биржевых фондов (ETF) – корзины активов, которые можно покупать и продавать, как акции на бирже, – которые отслеживают цену биткоина.

По словам Джеффа Биллингема, директора по стратегическим инициативам исследовательской компании Chainalysis, появление ETF свидетельствует об институциональной зрелости криптовалютного рынка. "Мы не видели такой инфраструктуры и доверия к рынку во время предыдущих криптовалютных бумов", — утверждает он.

Длительные сомнения в стабильности криптовалютного рынка были подчеркнуты крахом в ноябре 2022 года FTX, одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире, а также дальнейшим судебным процессом и осуждением ее основателя и исполнительного директора Сэма Бенкмана-Фрида. Влиятельной фигуре рынка Чанпенг Чжао, основателю крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, также грозит тюремное заключение после того, как он признал себя виновным в США в нарушении федеральных законов об отмывании денег.

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслер остается скептически настроенным по отношению к рынку, несмотря на то, что он одобрительно отозвался о биткоин-биржевых фондах (ETF), хотя его принудило к этому решению суда.

"Биткоин – это прежде всего спекулятивный, волатильный актив, который также используется для незаконной деятельности, включая вымогание выкупа, отмывание денег, уклонение от санкций и финансирование терроризма", – отметил Генслер, комментируя новость об одобрении биржевых индексных фондов.

Джеймс Найтли, главный международный экономист банковской группы ING, утверждает, что повышенные показатели инфляции в США за последний месяц поощрили покупателей биткоинов, рассматривающих криптовалюту как страхование от роста цен, в то время как общий бум акций технологических компаний заставил инвесторов обратить внимание на более рискованные активы. такие как биткоин.

Будет ли тренд по удорожанию биткоина длительным?

По мнению Нила Уилсона, главного аналитика брокерской компании Finalto, в какой-то момент восходящий тренд должен ослабнуть. Уилсон утверждает , что параболическое движение рынка, когда цены резко растут, никогда не устойчиво само по себе.

Кроме того, приближается событие "халвинга" – когда количество биткоинов, выпущенных в обращение с помощью майнинга, уменьшается вдвое – которое в прошлом повышало цены, поскольку сокращение предложения приводит к росту цены.

Джон Рид Старк, бывший высокопоставленный чиновник Комиссии по ценным бумагам и биржам США и старший преподаватель юридического факультета Университета Дьюка, уверяет, что теория "большого дурака" – когда всегда найдется кто-то, кто захочет переплатить за уже переоцененный актив – все еще работает. Люди будут продавать раскрученные активы до тех пор, пока не останется больших дураков, а потом все это рухнет, утверждает он.

Может ли усиление регуляции повлиять на цену биткоина в 2024 году?

Регуляторы ужесточают надзор за криптовалютами в Великобритании и ЕС. В Великобритании Казначейство предлагает подчинить стейблкоины – тип криптовалюты, стоимость которой привязана к другому активу, такому как валюта или товар, – существующему регулированию. ЕС ввел режим регулирования рынка криптоактивов (MiCa), который требует от криптофирм регистрироваться в регуляторных органах стран-членов.

В США в сфере регулирования криптовалют также ожидаются в этом году серьезные изменения, начиная от принятия нескольких нормативных актов и заканчивая решениями по ключевым судебным делам, определяющим, как регуляторы будут относиться к цифровым активам.

Главным препятствием на пути к прогрессу является политический раскол в Конгрессе США , где законодатели не могут найти общий язык по введению четких правил игры на рынке криптовалют. В частности, в Палате представителей есть готовность работать над законопроектами, но демократы в Сенате не демонстрируют активности, и вряд ли ситуация изменится к президентским выборам 2024 года.

Регулятор вместе с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) продолжит в этом году судебные разбирательства против крупных игроков рынка. Юридические баталии между SEC и компаниями, работающими с цифровыми активами, в частности, дело SEC против Ripple, приближаются к своему логическому завершению. Судебные споры в первую очередь идут вокруг вопроса, есть ли токены, которыми торгуют на криптобиржах, ценными бумагами. Американский регулятор, с остальными, может дойти до рассмотрения дел в последней инстанции — Верховном суде США, что окончательно поставит точку в правовом урегулировании криптовалюты.

Следствием решения суда в США может стать повышение или понижение доверия инвесторов к рынку криптовалют в зависимости от степени регуляторной ясности, которую оно принесет. Решение также может повлиять на регуляторную политику в других странах, поскольку многие юрисдикции ориентируются на американское законодательство в вопросах регулирования финансовых рынков.

В любом случае, усиление регуляторной политики серьезно повлияет на стоимость самой дорогой криптовалюты мира – биткоина.

Несмотря на взлеты и падения, биткоин остается устоявшимся классом активов, который продолжает привлекать значительный интерес со стороны инвесторов, учреждений и правительств. Поэтому, в 2024 году, стоит ожидать как подорожания криптовалюты, так и снижения ее стоимости.