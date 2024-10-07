Экс-регионалы и, возможно, нардеп от «слуг»: кто охраняет Приватбанк на сотни миллионов

Существует много способов "обуть" государство и госпредприятие на большие деньги, но охрана государственных банков как-то слабо ассоциируется с такими возможностями. И как оказалось, напрасно, ведь на этом можно заработать сотни миллионов гривен без всякой конкуренции и, до поры до времени, вопросов контролирующих структур.

Охрана

Сколько платит ПриватБанк за услуги охранных фирм

В первом пункте постановления правительства №975 от 21.11.2018 предусмотрена обязательная охрана объектов органами полиции охраны, имеющими стратегическое значение для экономики и безопасности государства. АО КБ "Приватбанк", являясь объектом стратегического значения для экономики Украины, нарушает эту норму, поскольку на протяжении многих лет служба безопасности этого финучреждения закупает услуги охраны у частных структур и не меняет поставщика.

Скандал с охраной отделений государственного "Приватбанка" вспыхнул еще в 2020-м году, когда РБК-Украина сообщил о о результатах внутреннего аудита госбанка. Оказалось, что тратящий в год на охрану до 400 миллионов гривен банк отдает контракты без тендеров, двум фирмам, да еще и со значительной переплатой.

Так, речь шла о компаниях ООО "Явир-2005" и ООО "Венбест". Как видно на опубликованной РБК части вывода аудита, только по 7 договорам компании получили 13,3 млн грн, хотя по договору сумма должна была быть в пределах 10 млн. грн. При этом, даже указанные в договорах суммы посчитали завышенными, так что переплата для банка составила 4,5 млн грн. Также выяснилось, что в 2016-2020 годах заключались договора на физическую охрану по ценам, в два-три раза превышающим тарифы, утвержденные правлением банка и без всяких тендеров.

Дело в том, что в декабре 2016-го, после национализации ПриватБанка, на должность руководителя Службы безопасности банка был назначен бывший работник Укрэксимбанка Сергей Болотин. И это важно из-за его связи с компанией "Венбест". Фактически он передал сектор охраны банка посторонним компаниям. В 2017 году "обиженные" национализацией бывшие владельцы банка с помощью журналистов своего медиахолдинга обнародовали материалы, по которым уже тогда утверждалось, что Болотин монополизирует охранные услуги "ПриватБанка", передавая контракты именно компании "Венбест". И еще, сразу отметим, что после назначения Сергея Болотина на должность руководителя службы безопасности "Приватбанка", за семь лет, не был проведен ни один результативный тендер на закупку услуг физической и технической охраны. Сотни миллионов на охране государственного банка, имеющего стратегическое значение, без конкурентных тендеров получают частные подрядчики.

Еще в 2017-м году с безопасностью и охраной "Приватбанка" были серьезные проблемы, что было легко понять по тендеру на техническую и физическую охрану объектов на 171,3 млн грн. Объявленный 22 мая, он был официально отменен уже на следующий день. Причиной оказался вал жалоб участников рынка, прямо обвинивших организатора в проведении тендера под конкретного победителя. Согласно тендерной документации участники торгов должны были соответствовать следующим требованиям:

- иметь право ношения огнестрельного оружия;

- возраст охранников от 21 года, хотя по закону можно принимать на работу с 18 лет;

- рекомендационные письма от 5 крупных заказчиков с объемом 150 объектов у каждого, хотя обычно такие договора заключаются на каждый объект отдельно;

- закупка заявлялась как допороговая, хотя допороговый уровень оплаты услуг составляет не более 5 млн грн.

И это лишь часть претензий, которые хлынули потоком под объявлением о тендере в системе Prozorro. В "Приватбанке" критику учли, тендер отменили и с тех пор через платформу госзакупок не объявляли ни одного аукциона, заключая прямые договора с, вероятно, "нужными" менеджменту банковского учреждения фирмами.

Таковых, судя по данным РБК-Украина, две, и за каждой из них стоят интересные люди, и многочисленные факты нарушения законов, которые они призваны защищать.

Охранная компания "Венбест"

Группа охранных компаний "Венбест" работает на рынке с 1991го года и включает в себя главную фирму – ООО "Венбест", 55 компаний, в которых центральный офис владеет долей, и 21 филиал. Как утверждает сайт компании в "Венбест" 2500 оперативных сотрудников и 566 мобильных экипажей охраняют 85 205 объектов в 20 областях Украины.

В финансовом плане компания выглядит весьма солидно – доход в 530,2 млн грн за 2023-й год, который меньше, чем был в 2021-м – 566 млн грн, но уже опередил показатели не только 2022-го но и 2020-го годов (456,7 и 442,8 млн грн соответственно).

Но что такое группа "Венбест" и кто зарабатывает эти сотни миллионов гривен на охранном рынке Украины.

По данным аналитического сервиса YouControl, владельцем ООО является кипрская офшорная компания "Венбест секьюрити лимитед", учредителями которой выступают Владимир Дзюба и Георгий Тупчий. Так, в мае 2015 года основную компанию "Венбест Секьюрити Лимитед" переоформили на Кипр. По словам Георгия Тупчия, из-за получения значительных инвестиций. Но интересен факт, что руководство фирм-учредительниц JF NOMINEE SERVICES LIMITED и JF SECRETARIAL SERVICES LIMITED связывают с кипрскими фирмами-учредителями, входящими в группу Валерия Писаренко, одного из приближенных к заместителю главы администрации Виктору Януковичу.

Владимир Дзюба – человек, стоявший у истоков "Венбест" в 1991-м году, и, как гласит информация на сайте компании, именно он в 1991-м году внес 5000 тогда еще рублей в уставной фонд компании. Для этого ему пришлось продать фотоаппарат и свадебное платье жены. Но несмотря на статус учредителя и основателя Владимир Дзюба — человек довольно непубличный, уступет бразды пиара своему партнеру Георгию Тупчию.

Именно Георгий Тупчий раздает интервью деловым изданиям о истории успеха компании, в которую он пришел, якобы, в 2003-м году. Почему "якобы"? Тот же сайт "Венбеста" утверждает, что работать Тупчий начал в 1999-м году и создавал собственно физическую охрану и мобильные группы реагирования на сообщения на пульт с сигнализации. В этом не было бы ничего скандального, если бы до 2003 года Георгий Тупчий не трудился в Государственной службе охраны (ГСО) при МВД Украины, в которой дослужился до заместителя начальника ГСО. Получалось, что Тупчий мог 4 года помогать частной охранной структуре, используя служебное положение,

В интернете можно найти информацию о близких взаимоотношениях Тупчия и заместителя министра внутренних дел Виктора Ратушняка, подозреваемого в расстреле людей на Майдане.

Любопытная деталь – филиалы "Венбеста" в оккупированном Крыму, Донецке и Луганске до сих пор не ликвидированы.



Наконец, в контексте "Венбеста", и возможной политической "крыши" последнего, интересна фамилия народного депутата Украины, а до избрания и владельца еще одной группы охранных компаний "Галид" Николая Галушки.



Как утверждало в своем расследовании Hromadske, нардеп по-прежнему контролирует фирму, просто переписав ее на отца – Леонида, и расположил в ней свою общественную приемную. Более того, "Галид" сотрудничает с "Венбест", а в родных для нардепа Броварах офисы "Галид", "Венбест" и общественной приемной политика находится в одном здании.

"Волк в овечьей шкуре" — ООО "Венбест"

Любая охранная компания всегда ориентируется на закон. Но детище Владимира Дзюбы и Георгия Тупчия ООО "Венбест" фигурирует в ряде уголовных производств, самыми интересными из которых, пожалуй, являются два. Одно из них, за № 42019101070000009 касается как раз договоров на охрану "Приватбанк" без аукциона и было открыто еще в 2020-м году.

Согласно материалам дела, так и не завершившегося приговором, руководители службы безопасности "Приватбанк" "настоятельно рекомендовали" "Венбест", "Явор-2000" и "Явор-2005", покупать товары и услуги у фирм, связанных с руководством службы безопасности. Отметим, что суммы таких "откатов" не впечатляют – к примеру ООО "Служба обеспечения безопасности "Секьюрити.юа" получила заказ на 273 тысячи гривен, ООО "Группа охранных компаний" — 229 тысяч, еще две фирмы получили по 54 и 56 тысяч гривен.

Может показаться, что охранные фирмы, получавшие от "Приватбанк" подряды, сами страдали от произвола Службы безопасности банка, но так только кажется. Ведь они не обратились в правоохранительные органы по поводу этих нарушений. Проще говоря, получить крупный заказ от государственного банка честно, без сговора, у "Венбеста" просто не было шансов.

Еще об одном факте нарушения закона идет речь в уголовным производстве № 12019210010000875 от 15 апреля 2019 года. Согласно ему, ООО "Венбест" инкриминировали подделку документов для участия в тендере на охрану помещений Тернопольского областного центр занятости на сумму 168 тысяч гривен.

Депутат от ПР, гибель бойца СБУ, уклонение от налогов, слежка за гражданами с помощью оборудования из РФ – группа компаний "Явор"

Второй крупный получатель контрактов на охрану "Приватбанк" без тендеров – группа компаний "Явор", в которую входят ЧП "Явор-2000", ООО "Явор-2005" и другие, в том числе около 30 филиалов в разных городах. Главной структурой этой группы является ЧП "Явор-2000", зарегистрированное 24 года назад.

Судя по данным того же YouControl, ЧП переживает не лучшие времена – за 2021-2023 года доход компании упал ровно вдвое, с 620 до 310 млн грн, в то время как ООО "Явор-2005" за тот же период заработала всего на 12 млн грн меньше – 449,3 млн грн по итогам прошедшего года.

Но у "Явора" есть навык – "выигрывать" тендеры. Так, в сентябре 2017 года ЧП "Явор-2000" вышел победителем в тендере на 24 млн грн за реализацию в Полтаве программы "Безопасный город" с установкой 317 камер на улицах города. Вот только уже тогда СМИ заметили, что управление камерами будет осуществляться с помощью российского программного обеспечения Trassir. То есть все, что увидят эти камеры на улицах Полтавы, могли бы узнать и в РФ. Однако, вместо пересмотра условий тендера, по согласованию сторон была увеличена стоимость предоставляемых услуг. А на обслуживании этой системы "Явор-2000" зарабатывает до сих пор.

В целом, если изучить историю побед тендеров ЧП "Явор-2000", выяснится, что большая их часть приходятся на Полтавскую область, а самые крупные заказы – от 1 млн грн и более, исходят от мэрии областного центра. Причем нередко тендерами это назвать нельзя, так как кроме "Явора-2000" в них больше никто не участвует.

Объяснением этой ситуации могут оказаться связи единственного владельца фирмы Евгения Лихожона на местном уровне. Бытует версия о крепкой дружбе Лихожона бессменного мэра Полтавы с 2010 по 2023 года Александра Мамая. Кроме того, сам Лихожон был депутатом горсовета от Партии регионов, хотя и вышел из нее в 2014-м году. В том же году машина ЧП "Явор-2000" засветилась на убийстве в Славянске сотрудника СБУ.

Однако, на удивление, даже после отставки Александра Мамая с поста мэра Полтавы из-за растраты имущества, компания Евгения Лихожона получает крупные заказы от КП в Полтаве. Но все же, Евгению Лихожону явно не хватает "политической крыши" на самом высоком уровне, хотя бы для положительного решения вопроса с уголовным производством № 42022000000000882 от 14 апреля 2023 года. Символично, что с момента отставки Александра Мамая до открытия этого дела прошли всего два дня.

Согласно материалам дела ряд фирм Евгения Лихожона – все те же ЧП "Явор-2000", ООО "Явор-2005" покупали агропродукцию у ООО "Торговый дом "Агротерра". Казалось бы – зачем охранным компаниям продукты сельского хозяйства?

На деле все достаточно просто – якобы, покупая некие продукты, компании Евгения Лихожона просто могли списывать деньги на оплату несуществующих товаров, тем самым "уменьшая" свой доход и уклоняясь от налогов. Благодаря таким "липовым" операциям "покупатели" товаров "Агротерры" — всего 18 компаний, в том числе "Явор", могли сэкономить на налогах 208 млн грн.

При этом то же ЧП "Явор-2000" уже не первый раз подозревают на попытках уклониться от уплаты налогов. Например, ранее по компании рассматривалось дело о занижении НДС на сумму почти 13 млн грн. Правда, тогда для "Явора" все закончилось благополучно. Дело рассматривал Киевский районный суд Полтавы, а Александр Мамай еще был мэром областного центра.

С уголовным же производством № 42022000000000882 сложнее – рассматривает его Шевченковский районный суд Киева, рычагов давления на который у Евгения Лихожона нет, или во всяком случае не было до 2024 года.

В апреле 2024 года, спустя год после открытия уголовного производства об уклонении в уплате налогов компаниями группы "Явор", в Forbes вышла статья о совместной работе "Явора" и "Венбеста". Евгений Лихожон и Георгий Тупчий совместными фото и ответами на вопросы демонстрируют, что они работают вместе, у них нет никаких проблем, а также подчеркивают, что только "Явор-2000" заплатила в 2022-2023 годах полмиллиарда гривен налогов (что странно, ведь общий доход за 2 года составил всего 616 млн грн.).

Все это очень уж походит на отбеливание репутации и заявлении о поддержке более крупного игрока рынка охранных услуг, основным "активом" которого, вероятно, является знакомство с нардепом Николаем Галушко. Также возможно, что Георгий Тупчий и Евгений Лихожон начали расширять свое присутствие на рынке, действуя не всегда законно.