Как изменились зарплаты украинцев за период войны

Полномасштабная война в Украине внесла значительные изменения не только в социально-экономическую, но и в трудовую сферу страны, в частности, в вопросах оплаты труда. Но несмотря на сложные условия, на рынке труда наблюдается положительная динамика заработных плат во многих областях деятельности.



Как изменилась зарплата украинцев за 2 года полномасштабной войны





За последние 2 года, ставшие испытанием для всей страны, украинский рынок труда продемонстрировал не только способность к выживанию, но и постепенному восстановлению и росту. Согласно

исследованиями

ведущей рекрутинговой платформы Work.ua, средняя зарплата в Украине с 2022 по 2024 год выросла на 30% или 4,5 тысяч гривен и на начало 2024 составила 19,5 тысяч гривен.







Несмотря на инфляционные процессы, которые в 2022 году достигли 26,6%, а в 2023 году составили 5,1%, рост зарплат стал одним из ключевых факторов, поддерживающих внутренний потребительский спрос и способствующих повышению жизненного уровня граждан. Этот рост стал возможным благодаря восстановлению количества вакансий, которое в первом квартале 2024 года достигло 93% от показателей до начала полномасштабного вторжения.







Среди областей, продемонстрировавших наибольший прирост количества вакансий, лидируют Закарпатская, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Львовская, Винницкая, Ровенская и Черновицкая. Интересно, что именно эти регионы стали прибежищем для значительного количества внутренних перемещенных лиц, что в свою очередь стимулировало спрос на труд и способствовало экономической активности.







Важной тенденцией стало также увеличение доли женщин и молодежи до 25 лет на рынке труда, что указывает на изменение демографической структуры трудоспособного населения и, возможно, отражает влияние мобилизации на мужскую часть населения. Это также может свидетельствовать о повышенной мобильности и гибкости молодого поколения в поиске работы.







По абсолютному количеству предложений лидируют такие области, как Киевская, Львовская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.







Динамика изменений на рынке труда в 2024 году

Рынок труда в Украине в первом квартале 2024 г. продемонстрировал положительную тенденцию роста средней заработной платы, что стало ярким показателем адаптации экономики к вызовам полномасштабной войны. Согласно

По данным

Государственной службы статистики, средняя заработная плата в Украине выросла на 22,5% и составила 18 903 грн, свидетельствуя об укреплении финансового положения украинцев.

Как изменились зарплаты украинцев за период войны





Значительный рост доходов наблюдается в секторе информации и телекоммуникаций со средней зарплатой 49473 грн, что на 35,6% больше по сравнению с прошлым годом. Не отстают от IT по доходам работники сферы финансов и страхования со средней зарплатой 39116 грн. Такие показатели указывают на высокую ценность специалистов в этих отраслях, а также тенденцию к цифровизации и автоматизации процессов в современной экономике.





В то же время, большой интерес вызывает рост заработной платы в секторе водного транспорта, где средняя зарплата выросла на 42% и составила 26 085 грн. Это может указывать на восстановление и развитие логистических цепей, что является ключевым для поддержания экономической активности страны.

Несмотря на общую положительную тенденцию, существуют сектора с относительно низкой средней зарплатой, в частности, в сфере культуры и образования. Это требует дополнительных мер по повышению привлекательности этих профессий и обеспечению достойного уровня жизни для работников.



Рост количества вакансий, которые работодатели разместили, несмотря на дефицит кадров, свидетельствует о возобновлении рынка труда и потребности бизнеса в квалифицированных работниках для дальнейшего развития. Впрочем, стабилизация средней заработной платы на уровне 20 тысяч гривен указывает на необходимость дальнейших реформ для поддержания роста доходов и повышения конкурентоспособности украинской экономики.



В этом контексте ключевой задачей правительства и бизнеса остается создание благоприятных условий для привлечения и удержания кадров, обеспечения достойных условий труда и развития профессионального потенциала граждан.





Средняя зарплата в июне 2024 года по отраслям экономики



Согласно По данным платформы work.ua по состоянию на июнь 2024 года ситуация со средними зарплатами по вакансиям и резюме в разных отраслях выглядит следующим образом.





В сфере IT, компьютеров и интернета средняя зарплата по вакансиям составляет 20439 грн, что демонстрирует высокую оценку специалистов в этом направлении, несмотря на небольшую разницу со средней зарплатой за резюме, которая составляет 20381 грн.



Администрация и руководство среднего звена имеют выше средней по рынку зарплату за резюме — 23 072 грн, по сравнению с 21 215 грн по вакансиям, что свидетельствует о повышенном спросе на квалифицированных менеджеров.



В области строительства и архитектуры средняя зарплата по вакансиям составляет 21 682 грн, что также отражает стабильный спрос на специалистов по сравнению со средней зарплатой за резюме – 23 652 грн.



Сектор бухгалтерии и аудита имеет среднюю зарплату по вакансиям на уровне 17 354 грн, что является одним из более низких показателей, однако средняя зарплата за резюме выросла до 19 250 грн, демонстрируя более высокий уровень ожиданий специалистов.



Образование и наука в Украине также ощутили влияние полномасштабной войны, но несмотря на это сектор продемонстрировал устойчивость. Средняя зарплата по вакансиям в этой сфере составляет 17 080 грн, что является одним из более низких показателей по сравнению с другими отраслями. Однако средняя зарплата за резюме выросла до 18408 грн, указывая на высокую ценность специалистов в этой области.



Средняя зарплата по вакансиям в медицине и фармацевтике составляет 19511 грн, а за резюме выросла до 20075 грн, что подчеркивает растущий спрос на квалифицированных медицинских специалистов в контексте войны.



Средняя зарплата по вакансиям в области строительства составляет 21 682 грн, что является одним из самых высоких показателей среди отраслей экономики. В то же время зарплата за резюме увеличилась до 23 652 грн, указывая на высокую потребность в квалифицированных специалистах для восстановления и развития инфраструктуры страны.



Самая высокая средняя зарплата по вакансиям наблюдается в сфере топменеджмента и руководства высшего звена – 27 810 грн, что подчеркивает ключевую роль таких специалистов в управлении разветвленными структурами во время кризиса.



В целом средняя зарплата на рынке труда Украины составляет 19 417 грн по вакансиям и 19 888 грн за резюме, что указывает на определенный рост оплаты труда во многих сферах деятельности. Этот рост зарплат является свидетельством усилий украинского бизнеса и правительства адаптировать экономику к новым условиям, обеспечивая одновременно поддержку рабочей силы в период военного положения.



Сейчас ситуация на рынке труда в Украине показывает, что, несмотря на вызовы, связанные с мобилизацией и миграцией, существует положительная динамика роста зарплат во многих сферах. Это демонстрирует адаптацию экономики к новым реалиям и подчеркивает важность инвестиций в развитие ключевых отраслей для дальнейшей стабилизации и роста заработных плат.