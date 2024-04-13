Международные резервы Украины достигли максимума: как менялись ЗВР в течение 30 лет существования нашего государства

Международные резервы Украины – это высоколиквидные активы, состоящие из иностранной валюты и золота, принадлежащих Национальному банку Украины. В непредсказуемых и кризисных ситуациях, таких как вооруженные конфликты, природные катастрофы или другие стихийные бедствия, ЗВР становятся своеобразной "заначкой" государства, позволяющей быстро реагировать на экстренные нужды без вреда для национальной экономики.

Международные резервы Украины. Фото из открытых источников

Также большой объем золото-валютных резервов выполняет важную психологическую роль, успокаивая отечественный бизнес и внешних инвесторов, поэтому к этому финансовому показателю государства всегда приковано большое внимание общества.

ЗВР Украины установили очередной рекорд

В марте 2024 года международные резервы Украины показали существенный скачок: рост составил 18%, достигнув отметки в 43,763 млрд долларов. По информации Национального банка Украины (НБУ), такой положительный тренд стал возможен благодаря значительной финансовой поддержке от международных партнеров, превысившей суммы как чистых продаж валюты банком, так и долговых выплат страны.

В течение марта на счета правительства в НБУ поступило рекордных 9,316 млрд. долларов, в них вошла первая часть финансирования от Европейского Союза по программе Ukraine Facility на сумму 4,9 млрд. долларов, средства от Всемирного банка под гарантии Японии и Великобритании в размере 1,6 млрд. , а также финансовая помощь от Канады на сумму 1,47 млрд долларов и транш от МВФ в размере 880 млн долларов.

При этом Украина выплатила 363,5 млн. долларов за обслуживание и погашение госдолга в валюте, а также 728,5 млн. долларов Международному валютному фонду.

По словам представителей НБУ, текущий объем международных резервов позволяет обеспечить финансирование 5,8 месяца будущего импорта, что является важным индикатором экономической стабильности.

Интересно, что 2023 год оказался одним из наиболее успешных для роста международных резервов Украины – по состоянию на 1 января 2024 г. они составляли 40,51 млрд долларов, увеличившись на 42% по сравнению с предыдущим периодом. Рекордный уровень резервов был зафиксирован в августе 2023 года, когда они достигли 41,72 млрд долларов.

Как изменялись ЗВР в течение 33 лет независимости украинского государства

Золотовалютные резервы Украины прошли сложный путь роста и падений с момента провозглашения независимости в 1991 году, когда их размер составлял всего 1,8 миллиарда долларов. Данные НБУ и МВФ свидетельствуют о том, что 1990-е были временем постепенного роста, с пиком в 1999 году, когда резервы составили 4,2 миллиарда долларов.

Однако уже в начале 2000-х годов наблюдалась обратная тенденция и резервы снизились до самого низкого уровня в 2004 году – 2,7 миллиарда долларов.

После Оранжевой революции и прихода к власти Виктора Ющенко для ЗВР снова наступили времена роста, и к 2013 году резервы увеличились до 33,7 миллиарда долларов.

Политические и экономические потрясения 2014 привели к критическому падению резервов до 15,2 миллиарда долларов. Однако с тех пор Украина восстановила положительные темпы роста резервов, которые к 2017 году достигли 21,5 миллиарда долларов.

В преддверии полномасштабной войны золотовалютные резервы Украины в феврале 2022 года ЗВР Украины составили 28,5 миллиарда долларов, что позволило удержать в кризисной ситуации финансовую систему страны.

Основу золотовалютных резервов составляет монетарное золото, иностранная валюта и государственные ценные бумаги, позволяющие стране выполнять международные платежи, покрывать дефицит платежного баланса и стабилизировать национальную валюту на мировых рынках.

В чем причина рекордного роста ЗВР во время войны

Хотя ЗВР Украины второй год подряд демонстрируют небывалый рост в условиях полномасштабной войны, финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив отмечает , что это стало возможным благодаря финансовой поддержке со стороны западных партнеров, финансирующих значительную часть бюджетных расходов Украины.

Во время полномасштабного вторжения резервы упали до минимума в июле 2022 года, достигнув уровня в $22,4 млрд. С тех пор они постоянно растут благодаря увеличению финансовой помощи от международных партнеров. Нацбанк и независимые аналитики улучшают свои прогнозы по резервам почти ежемесячно, хотя НБУ считает, что импорт будет расти и планирует ослаблять валютные ограничения, что может привести к уменьшению резервов до конца года.

Фактически рост резервов происходит благодаря поступлению средств от западных партнеров, превышающих чистые расходы Украины в иностранной валюте. В июле 2023 года, например, НБУ продал $1,86 млрд на валютном рынке, тогда как государственные выплаты по долгам составили $394,6 млн, но в то же время Украина получила от партнеров $5,3 млрд в виде грантов и льготных кредитов.

В целом только в прошлом году Украина уже получила около $28 млрд от своих партнеров, что обеспечило стабильный рост резервов почти ежемесячно. Таким образом, золотовалютные резервы, являющиеся важной "подушкой безопасности" для экономики страны, достигли самого высокого уровня в истории Украины даже в такой непростой период, как война.

Аналитическая группа ICU прогнозирует дальнейшее увеличение резервов до $49 млрд до конца 2024 года. По словам Михаила Демкива, это произойдет при условии, что финансовая поддержка со стороны международных партнеров продолжит поступать, а ситуация в сфере безопасности останется напряженной.

Основной риск заключается в возможном уменьшении поступлений от партнеров, в том числе от США. Если американский Конгресс продолжит финансовую поддержку в текущем, прогноз резервов может быть пересмотрен в сторону увеличения.

Золотовалютные резервы Украины также оказывают значительное влияние на курс национальной валюты – гривны. Увеличение ЗВР обычно способствует укреплению национальной валюты, поскольку НБУ может использовать эти средства для валютных интервенций для стабилизации курса гривны. Это помогает избежать резких колебаний и обеспечивает ценовую устойчивость в экономике. НБУ уже постепенно снимает валютные ограничения, возвращаясь к плавающему курсу гривны.

При положительном сценарии, когда потребуется финансирование восстановительных работ после войны, большие резервы также сыграют ключевую роль.

Среди аналитиков нет согласия по поводу негативных последствий высокого уровня резервов. Единственное предположение – они могут снизить стимул для некоторых международных партнеров продолжать поддержку на том же уровне, но это лишь гипотетически.