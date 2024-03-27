Обзор условий украинских банков для бизнеса в 2024 году

Банковская сфера Украины хоть и переживает не лучшие времена, однако продолжает развиваться, оказывая услуги как населению, так и бизнесу. По состоянию на февраль 2024 года услуги по расчетно-кассовому обслуживанию предоставляли 42 украинских банка.

Условия украинских банков для кредита и услуг по РКО для бизнеса. Фото из открытых источников

Согласно исследованию информационного ресурса prostobiz, средняя стоимость открытия счета в банке составляет 47,94 грн, ежемесячное обслуживание – 342,71 грн, средний процент за снятие денег со счета – 1,11% от суммы платежа, средняя плата за проведение платежа в пределах банка – 15,91 грн, в другие банки (бумажный носитель) – 119,88 грн, а через Клиент-банк – 4,02 грн. Средняя стоимость закрытия счета – 148,86 грн.

Важно учитывать, что условия и тарифы могут изменяться в зависимости от банка и уровня обслуживания, предоставляемого каждым банковским учреждением. Поэтому предпринимателям и физическим лицам рекомендуется проверять индивидуальные предложения каждого банка, чтобы найти наиболее подходящий вариант для своих нужд.

Ниже представлены наиболее выгодные пакеты по расчетно-кассовому обслуживанию украинских банков по состоянию на февраль 2024 года.

Банки с лучшими условиями РКО для бизнеса

ПриватБанк "IT Expert"

ПриватБанк предлагает в своей программе IT Expert клиентам удобные условия для расчетно-кассового обслуживания. Счет для бизнес-клиентов банк открывает бесплатно. Стоимость платежей составляет 3 ₴, а обслуживание счета – 50 ₴ в месяц. Комиссия за снятие наличных составляет 1%, а за внесение наличных — 0,1% (минимум 30 ₴). Банк также дает возможность удаленного открытия счета.

Райффайзен Банк "BenefIT"

Райффайзен Банк предлагает следующие условия по расчетно-кассовому обслуживанию в программе "BenefIT": открытие счета — 0 ₴, обслуживание счета — 40 ₴, снятие наличных — 1%, внесение наличных — 0,2% (мин. 50 ₴). Клиенты могут воспользоваться клиентом-банком для удобного управления финансами.

Сенс Банк "Lead"

Сенс Банк предоставляет услуги по РКО со следующими тарифами: открытие счета и платежи – 0 ₴, обслуживание – 50 ₴, снятие наличных – 1%, внесение наличных – 0,19% (мин. 48 ₴). Клиенты имеют доступ к онлайн-банкингу для удобного контроля над своими финансами.

Банк Пумб "Coder"

Банк Пумб в пакете Coder предлагает открытие счета за 0 ₴ и дополнительного счета также бесплатно. Клиентам доступно удаленное открытие счета через приложение. Ежемесячная плата за обслуживание составляет 70 ₴, 1% комиссии банк снимает за снятие наличных, а платеж стоит 3 ₴.

Таскомбанк

Таскомбанк предлагает услуги РКО по программе "ТАС-Online" с бесплатным обслуживанием счета. Оплата за открытие счета также отсутствует, а комиссия за снятие наличных – 0,75%. Перевод в другие банки через Клиент-банк стоит 3 ₴ за 1 платеж.

Сбербанк

Сбербанк с пакетом "Мое дело" предлагает следующие условия по расчетно-кассовому обслуживанию: открытие счета — 0 ₴, обслуживание — 169 ₴, перевод — 2 ₴, снятие наличных — 1%. Клиенты могут управлять своими счетами через мобильное приложение для максимального комфорта и удобства.

Укргазбанк

Укргазбанк предлагает услуги РКО по программе "Расчетный" с ежемесячной платой в размере 200 грн. Оплата за открытие счета составляет 0 грн, а снятие наличных – 1%. Перевод в другие банки через Клиент-банк стоит 2 грн. за 1 платеж.

Укрэксимбанк

Укрэксимбанк предоставляет услуги по расчетно-кассовому обслуживанию в пакете "On-line" с бесплатным открытием расчетного счета, где плата за обслуживание составляет 200 грн в месяц. За снятие наличных банком снимается комиссия 1,5%. Перевод в другие банки через Клиент-банк стоит 3 грн. за 1 платеж.

RwS bank

RwS bank предлагает услуги РКО по программе "Стандарт" с ежемесячной платой за обслуживание – 200 ₴. Оплата за открытие счета составляет 100 грн, комиссия за снятие наличных – 1%, перевод в другие банки – 10 грн за 1 платеж. Клиенты могут воспользоваться интернет-банкингом для управления своими финансами

Не менее важным фактором при выборе того или иного банка компанией или частным предпринимателем являются условия кредитования.

В 2024 году банки предлагают разные кредитные продукты для бизнеса. Среди основных характеристик кредитования можно выделить следующие общие тенденции:

— банки предоставляют кредиты с разными годовыми процентными ставками до 365%;

— максимальные сроки кредитования – до 72 месяцев;

— реальные годовые процентные ставки колеблются в широком диапазоне, начиная с 37% до 267,28%;

— условия получения кредита также различаются, включая возрастные ограничения, необходимость предоставления дополнительных документов и обеспечения.

По словам председателя правления Глобус Банка Сергея Мамедова, условия кредитования в 2024 году украинскими банками будут напрямую зависеть от размера учетной ставки Нацбанка и эффективности государственных кредитных программ: "Если НБУ будет продолжать снижать учетную ставку, то это уменьшит автоматически и кредитную нагрузку для заемщиков", — отметил банкир.

Ниже представлены условия выдачи кредитов 9 украинских банков в феврале 2024 года, в частности, Приватбанке, ТАСкомбанке, Банке ПУМБ, Сенс банке, ПроКредит банке, Райффайзен банке, Индустриалбанке, Банке Клиринговый дом и Юнекс банке. Каждый банк предлагает различные условия, такие как годовая ставка, максимальный срок кредитования и реальная годовая процентная ставка.

Банки с лучшими условиями предоставления кредитов для бизнеса

Приватбанк

ПриватБанк предлагает кредиты с годовой ставкой от 18% и максимальным сроком кредитования в течение 30 месяцев. Реальная годовая процентная ставка составляет 37%.

ТАСкомбанк

ТАСкомбанк предоставляет кредиты с годовой ставкой от 0,01%, максимальный срок предоставления кредитов составляет 60 месяцев. Реальный процент выплаты по кредиту колеблется в пределах 42,48–267,28%.

Банк ПУМБ

Банк ПУМБ предлагает кредиты от 0,01% в год и максимальный срок кредитования в течение 36 месяцев. Реальная годовая процентная ставка в пределах 52,86–57,29%.

Сенс банк

В Сенс банке предпринимателям можно взять кредиты с годовой ставкой от 22% с максимальным сроком — 48 месяцев. Реальный процент выплат по займу составляет 81,22-121,69%.

ПроКредит банк

ПроКредит банк предлагает кредиты под 29% годовых с максимальным сроком предоставления кредита 12 месяцев. Реальная годовая процентная ставка колеблется от 34,06% до 45,44%.

Райффайзен банк

Райффайзен банк готов предпринимателям предоставить займ с годовой ставкой от 29,9% и максимальным сроком кредитования — 72 месяца. Реальный процент по выплате кредита составляет 34,9 – 72.

Индустриалбанк

Индустриалбанк предлагает программу кредитования с годовой ставкой под 30% и максимальным сроком – 30 месяцев. Реальная годовая процентная ставка составляет 61,22%.

Банк Клиринговый дом

Банк Клиринговый дом предоставляет кредиты от 65% годовых, максимальным сроком кредитования в течение 18 месяцев, с реальным процентом по выплате кредита – 87,92-87,96%.

Юнекс банк

Юнекс банк предоставляет кредиты от 365% и наибольший срок кредитования в течение 6 месяцев. Реальная годовая процентная ставка колеблется в пределах 3573,84-4479,53%.

Пока макроэкономическая ситуация в стране и широкий выбор финансовых инструментов делают украинские банки привлекательными для бизнеса, что будет способствовать его успешному развитию в 2024 году.