Почему дорожает недвижимость в 2024 году: города – лидеры по ценам квадратных метров

В условиях полномасштабной войны недвижимость в Украине остается той сферой, где наглядно отражаются социальные и демографические процессы, серьезно меняющие нашу страну. Однако, по мнению экспертов, цены на жилье имеют разные тенденции в зависимости от региона. Что влияет на украинский рынок жилья, и в каких городах нашего государства самые дорогие квадратные метры, обо всем этом идет речь в нашем материале.



Почему дорожает жилье в Украине. Фото из открытых источников

Тенденции на рынке недвижимости в 2024 году

Рынок недвижимости в Украине в 2024 году продолжает поражать своей устойчивостью и динамикой, особенно в контексте внешних факторов, включающих продолжающийся военный конфликт и экономические потрясения.

По словам директора агентства недвижимости Liberty Анны Савки-Волкошевец, основные движущие силы рынка жилья – это военнослужащие, бенефициары государственных жилищных программ, а также семьи, переезжающие из зон конфликта. Эти категории покупателей и арендаторов предоставляют рынку особую динамику, адаптируя его к имеющимся условиям и потребностям.

Эксперт считает, что с одной стороны мы наблюдаем региональные сдвиги в динамике недвижимости: крупные города, такие как Киев, демонстрируют снижение спроса, тогда как в западных регионах фиксируется рост интереса к приобретению жилья. Пострадавшие от конфликта зоны вводят в обращение термин "военные цены", что существенно влияет на стоимость недвижимости и решение потенциальных инвесторов.

Государственные жилищные программы, включая субсидии и специальные ипотечные предложения, поддерживают стабильность рынка и доверие к нему граждан. Статистика отмечает активное участие семей военнослужащих в этих программах, что подчеркивает их важность в жилищном секторе страны.

По словам Анны Савки-Волкошевец, несмотря на активность первичного рынка, основную часть сделок составляет вторичный рынок благодаря наличию готового к заселению жилья. Покупатели выбирают объекты с уже завершенным ремонтом, что свидетельствует об их желании избегать дополнительных затрат и усилий. Застройщики предлагают акции и рассрочки, однако прозрачность документации и готовность жилых объектов остаются ключевыми критериями выбора.

Внешние факторы, такие как эскалация военных действий или перебои с энергоснабжением, оказывают существенное влияние на решения покупателей и продавцов. Вместе с тем правительственные жилищные программы предлагают определенную стабильность и безопасность, что позволяет рынку адаптироваться к новым условиям.

Также риэлтер отметила, что цены на недвижимость, хотя и стабилизировались, не имеют существенных оснований для роста, ведь отсутствуют обычные драйверы, такие как инфляция или колебания курса валют. Спрос на аренду растет, поскольку многие ищут качественное жилье без долгосрочных обязательств во времена неопределенности. В то же время продажи могут быть выгодны для тех, кто желает улучшить свои жилищные условия или избежать стресса, связанного с высокой арендной платой.

Решая между покупкой, арендой или продажей, граждане должны учитывать личные обстоятельства и рыночную ситуацию во избежание импульсивных действий и сделать обоснованный выбор, резюмировала эксперт по недвижимости.

Рост цен на жилье в Украине

Цены на жилую недвижимость в Украине в первом квартале 2024 года ощутимо выросли. По официальным данным, средняя стоимость жилья выросла на 16,0% по сравнению с прошлым годом, причем самый большой рост наблюдался на первичном рынке квартир. Удорожание жилья в 5 раз превысило официальный уровень годовой инфляции (3,2%), что свидетельствует о значительных колебаниях на рынке.

Подробное рассмотрение статистики указывает на то, что цены на однокомнатные квартиры на первичном рынке поднялись на 17,8%, а на вторичном – на 15,9%. Для двухкомнатных и трехкомнатных квартир эти изменения составляют 17,5% и 17,9% на первичке и 15,2% и 15,5% на вторичке соответственно. Данная динамика отражает смещение спроса и предложения на рынке в условиях военного положения и увеличение количества внутри перемещенных лиц, особенно в западных и центральных регионах, где Львов установил рекорд по росту цен.

Национальный банк Украины отмечает постепенное обновление рынка недвижимости, хотя и подчеркивает, что это восстановление касается преимущественно вторичного рынка. По словам Первин Дадашовой, директора Департамента финансовой стабильности НБУ, количество сделок на рынке недвижимости растет, но все еще остается ниже довоенных показателей. Это свидетельствует об осторожности и здравомыслии покупателей, которые выстраивают свои планы в контексте общенациональной неопределенности и учитывая возможность дальнейших изменений в социально-экономических условиях страны.

Сколько стоят квадратные метры жилья в регионах Украины

По состоянию на апрель 2024 года, самая высокая средняя стоимость жилья на первичном рынке за м² была в столице и составляла 53 737 грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат). Если же анализировать стоимость за м² в течение года, то больше всего выросла цена в Житомирской области (28 271 грн) — 32%. Также заметно выросли цены в Ивано-Франковской области – на 26% (31 504 грн), Ровенской (34 566 грн) и Черкасской (30 292 грн) областях – на 24% и 21%.

В первой половине 2024 года вторичный рынок недвижимости в Украине продемонстрировал значительные изменения в региональном распределении предложений и цен. Информация, предоставленная аналитическим центром украинской платформы Dim.Ria, указывает на то, что в течение марта 2024 количество предложений на продажу вторичного жилья возросло почти во всех областях страны. Примечательно, что в Ивано-Франковской области предложение выросло на 65%, а в Волынской и Житомирской областях – на 53-54%. Это свидетельствует о возобновлении активности на рынке недвижимости после периода стагнации.

Такой рост количества предложений, особенно в западных регионах, можно объяснить увеличением количества внутренне перемещенных лиц, ищущих новое жилье, выезжая из зоны конфликта. Однако не все регионы показали рост: так, в Полтавской области количество предложений уменьшилось на 21%, а в Черновицкой области – на 12%.

По данным исследования, общая стоимость жилья также выросла по всей Украине, причем наибольший прирост цены наблюдался на однокомнатные квартиры в Волынской области, подорожавшие на 19%. Такая динамика цен указывает на растущий спрос на меньшие по размеру квартиры, что может быть связано с изменением жилищных преференций населения в условиях экономической неопределенности.

Киев и его окрестности продолжают оставаться лидерами по ценам на недвижимость. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в столице составляет 93 168 долларов США, что значительно превышает цены в других регионах. Стоимость жилья во Львовской области и Закарпатской области составляет 69 680 долларов США и 53 401 доллар США соответственно, подчеркивая региональные отличия в ценообразовании. Больше всего потерял от полномасштабной войны Харьков, что из-за географического положения страдает от постоянных обстрелов: здесь 1-комнатную квартиру на вторичке в городе можно приобрести за 10-12 тысяч долларов, что почти в 2 раза ниже обычных довоенных цен.

Рынок недвижимости Украины продолжает адаптироваться к вызовам современности, демонстрируя как региональные изменения в предложениях и ценах, так и возобновление интереса к вторичному рынку. В условиях изменений потребительские предпочтения населения также претерпевают трансформацию, влияющую на общую динамику рынка.