Правительство готовит повышение налогов: причины и последствия для бизнеса и граждан Украины

Полномасштабная продолжающаяся 3-й год война не могла не повлиять на фискальную политику украинского государства. Несмотря на попытки стабилизировать экономику и удержать уровень жизни людей от дальнейшего падения, растущие военные расходы не дают выбора правительству и уже в июне – июле текущего года Верховная рада может принять соответствующий закон, что значительно усилит фискальную нагрузку на бизнес и граждан.



В Украине готовится повышение налогов. Фото из открытых источников

Насколько повысят налоги в случае принятия запланированных изменений

Украинское правительство рассматривает возможность повышения налогов, касающихся как общенациональных, так и местных фискальных обязательств. Согласно информации, опубликованной Forbes, Министерство финансов разрабатывает законопроект, предусматривающий изменения в налоговом законодательстве. Основным фокусом является увеличение ставки военного сбора и изменения в налоге на добавленную стоимость (НДС), имеющих целью обеспечение дополнительного финансирования для военных нужд страны.

В частности, предполагается увеличение ставки военного сбора с нынешних 1,5% до 5%. Это увеличение должно затронуть не только заработные платы наемных работников, но и доходы физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые пользуются упрощенной системой налогообложения. Такой шаг неизбежно повлечет за собой резонанс среди представителей малого и среднего бизнеса, для которых дополнительные фискальные нагрузки могут стать существенным вызовом.

Дальнейшее повышение НДС, рассматриваемое сейчас на уровне 2-3%, также повлияет на экономику страны.

Основанием для рассмотрения повышения налогов являются возросшие военные нужды Украины. По предварительным оценкам на дополнительную мобилизацию необходимо выделить около 300 млрд грн. Кроме того, значительные средства необходимы на закупку и ремонт военной техники, сумма которых оценивается в 400 млрд. грн.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, обращаясь к общественности через Telegram, отметил критическую потребность в дополнительных бюджетных средствах, необходимых для поддержки военных усилий, которые сейчас финансируются преимущественно из внутренних источников страны.

По словам чиновника, текущая ситуация требует нахождения дополнительных 300 миллиардов гривен до конца года, что ставит перед правительством задачу пересмотра налоговой политики.

"Как можно собрать такие деньги? Снова подождем предложения от Кабмина. Но да, их невозможно обеспечить, обходя основные налоги," — отметил Гетманцев, намекая на будущие изменения в ставках НДС, военного сбора и акцизов.

Гетманцев также заявил, что дополнительные меры по борьбе с контрабандой и теневой экономикой, хотя и важны, не смогут полностью компенсировать потребность в повышении налогов. "Реальных источников финансирования большой войны только два – это заимствования и налоги", – подчеркнул он, напоминая о важности внутреннего финансирования оборонных потребностей страны.

По этому вопросу правительство не приняло окончательного решения, однако вероятность таких изменений требует внимания и обсуждения в обществе.

Как повлияет повышение налогов на поступления в бюджет и благосостояние граждан

В связи с обсуждаемыми налоговыми изменениями, Украина может ожидать значительного увеличения бюджетных поступлений. Расчеты, опубликованные Forbes, указывают, что повышение ставки военного сбора до 5% может принести дополнительные 90-100 млрд грн в год, а рост ставки НДС на 1% может обеспечить еще около 40 млрд грн в бюджет. При этом увеличение НДС на 2% или 3% потенциально способно повысить доходы государства еще на 70-80 млрд грн и 100-120 млрд грн соответственно.

Однако необходимо учитывать, что повышение налогов может оказать и негативное влияние на экономику. В частности, рост ставки НДС может негативно отразиться на потребителях, ведь люди станут меньше покупать товары и услуги, цены на которые вырастут. Также увеличение налогового ставки может побуждать бизнес и физических лиц к уклонению от налогообложения, что в конечном итоге уменьшит ожидаемые поступления в бюджет.

Отдельного внимания заслуживает возможное введение 5% военного сбора для ФЛП, работающих на 3-й группе упрощенной системы налогообложения. Такой шаг может существенно увеличить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес, что, несомненно, вызовет острые дискуссии в обществе и среди предпринимателей.

В контексте предложенных правительством изменений экономический эксперт Юрий Гаврилечко выразил резкую критику. "Безусловно, налоги надо снижать, а не повышать," утверждает Гаврилечко, подчеркивая, что существует большая потребность в разработке и выполнении плана перевода экономики на военные рельсы, что требует совершенно иного подхода к финансированию и налогообложению.

Гаврилечко отмечает, что повышение налогового бремени может иметь негативные последствия, такие как увеличение теневой экономики и эмиграцию граждан. "Попытки внедрить любую дополнительную налоговую нагрузку будут приводить к тому, что, либо часть бизнеса уйдет в тень, либо люди будут дальше убегать отсюда, или же эти процессы будут проходить параллельно", — комментирует Гаврилечко.

Эксперт также обращает внимание на отношение международных партнеров к налоговой политике Украины, указывая на отсутствие внешнего давления на повышение налогов. "Если требуют – покажите, пожалуйста, где это они требуют, и если этого требуют партнеры – это не партнеры, а враги", — решительно заявляет Гаврилечко, отстаивая позицию, что повышение налогов не является необходимым шагом и может нанести ущерб украинской экономике и ее гражданам.

В общем итоге изменения в налоговом законодательстве имеют потенциал обеспечить значительный прирост бюджетных поступлений, которые могут составить до 2,5-2,7% ВВП. Такие средства станут чрезвычайно важными для покрытия возросших военных нужд страны. Однако успех этих мер будет зависеть от баланса между обеспечением необходимого финансирования для государства и сохранением стабильности экономического развития и благосостояния граждан.