Выгодно ли брать ипотеку в 2024 году: условия банков и льготное кредитование

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Slava Kot
Вопреки сложным временам, которые переживает наша страна, украинцы продолжают активно покупать недвижимость в ипотеку. "Комментарии" попытались разобраться, выгодно ли в 2024 году брать ипотечный кредит и какие условия предоставляют банки заемщикам.
Выгодно ли брать ипотеку в 2024 году. Фото из открытых источников
По мнению Елены Дмитриевой, первой заместитель председателя правления "Глобус Банка", начавшиеся в конце 2023 года тенденции в сфере ипотечного кредитования, продолжили свое развитие и в текущем году. Среди основных характеристик этих тенденций можно выделить:
Елена Дмитриева также подчеркнула одно из ключевых преимуществ ипотеки на первичном рынке: сумма кредита фиксируется в гривне на момент заключения договора, и даже в случае изменения курса национальной валюты остаток долга не перечисляется. Это позволяет заемщику защитить себя от инфляционных рисков, что является важным аспектом в условиях нестабильности экономики.
То же касается покупки квартиры на стадии "котлована": в таком случае гривневый кредит через несколько лет не нужно будет перечислять, как в случае с покупкой квартиры на вторичном рынке. Минусом покупки находящегося на стадии строительства жилья является недобросовестность застройщиков, которые могут затянуть сроки сдачи в эксплуатацию жилья на неопределенный период.
В Украине в июле 2024 года, согласно информации, предоставленной Finance.ua, действуют различные условия ипотечного кредитования на приобретение жилья как на первичном, так и на вторичном рынках. Программа "єОселя" предлагает льготные условия кредитования, но банковские учреждения также предоставляют другие варианты ипотечных кредитов.
Вторичный рынок:
Первичный рынок:
Такие условия ипотечного кредитования открывают возможности украинцам улучшить свои жилищные условия, но выбор банка и программы должен учитывать индивидуальные потребности и финансовую ситуацию заемщика.
В Украине программа "єОселя" стала действенным инструментом для содействия доступному ипотечному кредитованию, стартовав в октябре 2022 года. Ее суть заключается в обеспечении украинцев возможностью получить кредит на жилье по значительно сниженным процентным ставкам — 3% и 7% годовых соответственно вместо привычных на рынке 15-25%. Благодаря государственной поддержке по программе "єОселя", более 7 600 семей уже смогли улучшить свои жилищные условия.
Эта инициатива открыта для широкого круга граждан, включая представителей отдельных профессий и семьи, нуждающихся в лучших жилищных условиях. Специально выгодные условия кредитования под 3% годовых доступны категориям граждан, таких как защитники Украины, медики, педагоги, ученые, а также работники НАБУ, ГБР и Бюро экономической безопасности и их семьи. Условия кредита предусматривают наибольший срок погашения до 20 лет с малым начальным взносом от 20% до 30%.
Относительно ипотеки под 7% годовых она открыта для ветеранов, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, семей погибших ветеранов, а также украинцев, нуждающихся в собственном жилье. Важно, что каждый заемщик, независимо от категории, должен быть готов к стандартным расходам, связанным с оформлением ипотеки, включая страхование, нотариальные услуги, оценку недвижимости и другие.
Программа "єОселя" реализуется через 7 банковских учреждений, среди которых 5 государственных и два с частным капиталом. Наибольший вклад в финансирование программы вносит Ощадбанк, на который приходится почти половина всех выданных кредитов. Приватбанк и Укргазбанк также активно поддерживают инициативу, предлагая значительную часть кредитования.
Однако, кроме преимуществ, как и у любой государственной программы, у "єОселя" есть также много "подводных камней".
По мнению Сергея Пятницкого, автора блога о недвижимости Redvoall, льготная ипотека не покрывает полной стоимости квартиры, и покупатели должны иметь сбережения для первого взноса, обычно 20%.
Существуют и другие непредсказуемые моменты при покупке через "єОселя":
Купить недвижимость через "єОселя" сложнее, чем на вторичном рынке или в новостройках, из-за ограниченного предложения и более высоких цен, но это возможно при условии надлежащей подготовки.
В целом, риелторы положительно оценивают 2024 год для рынка недвижимости и советуют покупателям, взвесив все "за" и "против", брать ипотеку, пока цены на рынке не пошли вверх.
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