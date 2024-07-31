Выгодно ли брать ипотеку в 2024 году: условия банков и льготное кредитование



















Вопреки сложным временам, которые переживает наша страна, украинцы продолжают активно покупать недвижимость в ипотеку. "Комментарии" попытались разобраться, выгодно ли в 2024 году брать ипотечный кредит и какие условия предоставляют банки заемщикам.

Выгодно ли брать ипотеку в 2024 году. Фото из открытых источников

Ипотечное кредитование: основные тенденции 2024 года

По мнению Елены Дмитриевой, первой заместитель председателя правления "Глобус Банка", начавшиеся в конце 2023 года тенденции в сфере ипотечного кредитования, продолжили свое развитие и в текущем году. Среди основных характеристик этих тенденций можно выделить:

– Начальный взнос по ипотеке удерживается на уровне от 20% до 30% от стоимости выбранного жилья.

– Большая часть соглашений с ипотечным кредитованием приходится на Киев, но активность также наблюдается во Львове, Луцке, Каменец-Подольском и других городах страны.

– В большинстве случаев украинцы выбирают одно- и двухкомнатные квартиры с площадью от 45 до 70 квадратных метров.

– Ценовой диапазон покупки квартир обычно варьируется от 2 до 3 миллионов гривен.

– 80% сделок по ипотеке рассчитаны на срок до 20 лет, а остальные 20% – на период до 10 лет.

– Покупатели чаще выбирают жилье на стадии строительства, когда готовность объекта составляет около 50%.

– На первичном рынке жилья около 30% всех ипотечных сделок совершаются по специальным программам, разработанным банками и девелоперами.

Елена Дмитриева также подчеркнула одно из ключевых преимуществ ипотеки на первичном рынке: сумма кредита фиксируется в гривне на момент заключения договора, и даже в случае изменения курса национальной валюты остаток долга не перечисляется. Это позволяет заемщику защитить себя от инфляционных рисков, что является важным аспектом в условиях нестабильности экономики.

То же касается покупки квартиры на стадии "котлована": в таком случае гривневый кредит через несколько лет не нужно будет перечислять, как в случае с покупкой квартиры на вторичном рынке. Минусом покупки находящегося на стадии строительства жилья является недобросовестность застройщиков, которые могут затянуть сроки сдачи в эксплуатацию жилья на неопределенный период.

Условия ипотеки от украинских банков

В Украине в июле 2024 года, согласно информации, предоставленной Finance.ua, действуют различные условия ипотечного кредитования на приобретение жилья как на первичном, так и на вторичном рынках. Программа "єОселя" предлагает льготные условия кредитования, но банковские учреждения также предоставляют другие варианты ипотечных кредитов.

Вторичный рынок:

– Укрэксимбанк предлагает кредиты под 7% годовых по программе "єОселя", с реальной годовой процентной ставкой от 8,26 до 8,71%, начальный взнос составляет 20%, а сумма кредита может достигать до 6 миллионов гривен на срок от 1 до 20 лет.

– Приватбанк предоставляет кредиты под 12% годовых с реальной годовой процентной ставкой от 14,74 до 18,16%, 25% первоначальным взносом на сумму до 4 миллионов гривен на срок до 20 лет.

– Глобус Банк предлагает кредиты под 18,5% годовых с реальной годовой процентной ставкой 23,54%, первоначальный взнос – 20%, сумма кредитов до 3 миллионов гривен на срок до 20 лет.

– Таскомбанк предоставляет кредиты под 19,99% годовых с реальной годовой процентной ставкой от 28,8 до 61,1%, требует 30% первоначальный взнос, сумма кредита до 3 миллионов гривен на срок до 10 лет.

– МТБ Банк – предлагает кредиты под 24,7% годовых, с реальной годовой процентной ставкой от 30,42 до 72,77%, с 30% первоначальным взносом и суммой кредита до 20 миллионов гривен на срок до 15 лет.

Первичный рынок:

– Глобус Банк предлагает ипотеку от 4,99% годовых с реальной годовой процентной ставкой 21,62%, 20% первоначальным взносом, суммой кредита до 3 миллионов гривен на срок до 10 лет.

– Приватбанк и ТАС по программе "єОселя" предлагают кредиты под 7% годовых с реальной годовой процентной ставкой от 8,23 до 24,8% и 14,74 до 18,16% соответственно, требуют 20%-25% первоначальный взнос, сумма кредита до 4 миллионов гривен сроком до 20 лет.

– Sensbank также предлагает кредиты под 7% годовых по программе "єОселя" с реальной годовой процентной ставкой от 8,18 до 16,54%, 20% первоначальным взносом и суммой кредита до 5 миллионов гривен на срок до 20 лет.

Такие условия ипотечного кредитования открывают возможности украинцам улучшить свои жилищные условия, но выбор банка и программы должен учитывать индивидуальные потребности и финансовую ситуацию заемщика.

Программа льготного ипотечного кредитования "єОселя"

В Украине программа "єОселя" стала действенным инструментом для содействия доступному ипотечному кредитованию, стартовав в октябре 2022 года. Ее суть заключается в обеспечении украинцев возможностью получить кредит на жилье по значительно сниженным процентным ставкам — 3% и 7% годовых соответственно вместо привычных на рынке 15-25%. Благодаря государственной поддержке по программе "єОселя", более 7 600 семей уже смогли улучшить свои жилищные условия.

Эта инициатива открыта для широкого круга граждан, включая представителей отдельных профессий и семьи, нуждающихся в лучших жилищных условиях. Специально выгодные условия кредитования под 3% годовых доступны категориям граждан, таких как защитники Украины, медики, педагоги, ученые, а также работники НАБУ, ГБР и Бюро экономической безопасности и их семьи. Условия кредита предусматривают наибольший срок погашения до 20 лет с малым начальным взносом от 20% до 30%.

Относительно ипотеки под 7% годовых она открыта для ветеранов, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, семей погибших ветеранов, а также украинцев, нуждающихся в собственном жилье. Важно, что каждый заемщик, независимо от категории, должен быть готов к стандартным расходам, связанным с оформлением ипотеки, включая страхование, нотариальные услуги, оценку недвижимости и другие.

Программа "єОселя" реализуется через 7 банковских учреждений, среди которых 5 государственных и два с частным капиталом. Наибольший вклад в финансирование программы вносит Ощадбанк, на который приходится почти половина всех выданных кредитов. Приватбанк и Укргазбанк также активно поддерживают инициативу, предлагая значительную часть кредитования.

Однако, кроме преимуществ, как и у любой государственной программы, у "єОселя" есть также много "подводных камней".

По мнению Сергея Пятницкого, автора блога о недвижимости Redvoall, льготная ипотека не покрывает полной стоимости квартиры, и покупатели должны иметь сбережения для первого взноса, обычно 20%.

Существуют и другие непредсказуемые моменты при покупке через "єОселя":

– Покупателям может понадобиться уплатить 5% подоходного налога на недвижимость в возрасте до 3 лет, хотя формально это налог продавца.

– Покупка недвижимости через "єОселя" занимает много времени — от 2 месяцев до полугода из-за многочисленных банковских проверок.

– Покупатели должны оплатить любую дополнительную площадь, превышающую максимальное количество квадратных метров, предусмотренную программой.

– Банки могут одобрить меньшую сумму, чем ожидалось, исходя из дохода, что усложняет поиск соответствующей недвижимости в рамках бюджета.

– Дополнительные расходы, включающие страхование, комиссию банка, услуги нотариуса и оценщика, а также платежи в пенсионный фонд.

– Курс валют может повлиять на расходы, поскольку кредиты выдаются в гривне, а продавцы часто хотят получить оплату в долларах.

– Найти недвижимость, которая отвечает всем критериям и одобрена банком, может быть непросто, поскольку выбор ограничен.

Купить недвижимость через "єОселя" сложнее, чем на вторичном рынке или в новостройках, из-за ограниченного предложения и более высоких цен, но это возможно при условии надлежащей подготовки.

В целом, риелторы положительно оценивают 2024 год для рынка недвижимости и советуют покупателям, взвесив все "за" и "против", брать ипотеку, пока цены на рынке не пошли вверх.