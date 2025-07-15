Несмотря на многочисленные реформы и попытки стабилизировать экономику, миллионы украинцев продолжают оставаться за чертой бедности. Война, инфляция и бюджетные ограничения лишь усилили давление на самые уязвимые слои населения. В такой ситуации особое внимание обращает на вопросы социальных стандартов — прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Именно эти показатели определяют базовый уровень благосостояния граждан, доступ к помощи, а также гарантии в сфере образования, медицины и жилищно-коммунального обеспечения. Но изменится ли что-нибудь в ближайшие годы? Стоит ли украинцам ожидать реального улучшения благосостояния или речь идет только о номинальных цифрах без ощутимого эффекта? В этой статье мы рассмотрим планы правительства до 2028 года, проанализируем мнения экономистов и попытаемся ответить на один из самых острых социальных вопросов современности .

Как будет расти прожиточный минимум и минимальная зарплата в Украине в ближайшие годы

Как будет расти прожиточный минимум и минимальная заработная плата

Согласно проекту Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, правительство Украины планирует постепенное повышение прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Однако, как предупреждают экономисты, речь идет скорее о номинальном росте, компенсирующем лишь инфляцию, а не о реальном повышении благосостояния граждан.

Народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале сообщил : "Прожиточный минимум сильно расти не будет. По факту, каждый год правительство будет прибавлять -200 грн". Для трудоспособных лиц правительство установило следующие прогнозные показатели:

2025 год — 3028 грн

2026 год — 3288 грн

2027 год — 3482 грн

2028 год — 3667 грн

Увеличение в пределах 200–250 гривен ежегодно незначительно, особенно учитывая прогнозируемые темпы инфляции. В нынешних условиях, когда реальные доходы населения обесцениваются под влиянием военных вызовов и экономической нестабильности такого уровня роста недостаточно, чтобы говорить о реальном улучшении жизненных условий украинцев. В то же время прожиточный минимум остается базовым стандартом, на который опираются расчеты социальных выплат, пенсий и зарплат государственных служащих, поэтому его динамика напрямую влияет на уровень социальной защиты.

По данным той же Бюджетной декларации, правительство планирует следующее повышение минимальной заработной платы:

С 1 января 2026 года — 8 688 грн

С 1 января 2027 года — 9 374 грн.

С 1 января 2028 года — 10 059 грн

На первый взгляд, увеличение выглядит постепенным и логичным. Однако в 2024 году этот показатель составляет 8 000 грн, а значит, в 2026 он вырастет лишь на 688 грн за два года.

Эксперты отмечают, что установленные правительством показатели не отражают реальную покупательную способность зарплат. В частности, исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский в комментарии "Новости.LIVE" отметил: "Повышение прожиточного минимума запланировано исключительно на спрогнозированную инфляцию. Поэтому реального роста не будет, а номинально будет полностью профинансирован из доходов бюджета, которые вырастут инфляционно".

Это означает, что номинальное повышение на самом деле только компенсирует потери роста цен. В структуре расходов граждане тратят значительную часть доходов на продукты питания, коммунальные услуги и медицинские нужды. Поэтому даже при росте минимальной зарплаты, ее реальный эквивалент в корзине потребителя останется практически неизменным.

Бюджетные ограничения и инфляционный эффект

Правительство ограничено в возможностях увеличения социальных стандартов, учитывая значительный дефицит бюджета. В частности, в 2025 году дефицит ожидается на уровне более 20% доходов. В проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы правительство планирует сократить дефицит бюджета почти вдвое — однако это потребует жесткой финансовой дисциплины и сокращения расходов. В таких условиях основным источником финансирования роста социальных выплат станет инфляция.

Экономисты утверждают, что для того чтобы обеспечить рост минимальной заработной платы и не поднимать при этом налоги, можно рассчитывать только на инфляционный эффект. Правительство получит больше доходов от НДС, акцизов и сборов, которые растут инфляционно. В то же время, это означает, что рост зарплат и минимума не является результатом экономического роста, а лишь индексацией в пределах того же уровня жизни.

Такая ситуация чревата тем, что номинальное повышение не принесет ощутимого улучшения благосостоянию населения. Важно также помнить, что рост минимальной зарплаты влияет на налоговую нагрузку на бизнес, что также ограничивает возможности ее повышения в условиях войны.

Социальная политика: новые подходы и цифровые сервисы

Параллельно с макроэкономическими процессами Министерство социальной политики разрабатывает новые модели поддержки уязвимых категорий населения. По словам первого заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, планируется упростить процедуру получения государственной помощи благодаря цифровизации. В перспективе каждый украинец сможет самостоятельно подать заявку на помощь онлайн, а система будет автоматически определять ее размер в зависимости от уровня доходов. Такой подход позволит сделать систему поддержки более адресной, уменьшив злоупотребления и бюрократические барьеры. Новый инструмент планируется ввести до конца 2025 года, что совпадает с моментом начала пересмотра социальных стандартов.

Цифровизация социальной политики может стать значительным прорывом в сфере оказания помощи, однако она не компенсирует отсутствие реального роста доходов. Без повышения реального прожиточного минимума все технологические решения будут оставаться только инструментами учета бедности, а не ее преодоления.

За чертой бедности: миллионы украинцев в зоне риска

По состоянию на 2025 год, за чертой бедности живет около 8,8 миллиона украинцев — об этом свидетельствуют расчеты на основе методики Всемирного банка и данных о средних пенсиях. Для сравнения: в 2020 году таких людей было на 2 миллиона меньше. Следовательно, можно сделать выводы, что в течение 5 лет тенденция не улучшилась, а только ухудшилась, несмотря на все усилия правительства.

Прожиточный минимум, определяющий доступ к субсидиям, льготам и минимальным гарантиям, фактически не выполняет своей функции — он занижен по сравнению с реальными потребностями. Это приводит к ситуации, когда официально украинцы не считаются бедными, однако не могут обеспечить себе базовые потребности — питание, лекарства, коммунальные услуги.

Чиновники признают проблему, однако действуют осторожно из-за ограничения бюджета. В условиях военного времени рисковая социальная политика может стать дополнительным источником дестабилизации, особенно резкое повышение прожиточного минимума может иметь фискальные последствия. Именно поэтому рост минимума осуществляется на уровень инфляции, то есть не изменяет реальное положение вещей.