В 2025 году украинская экономика продолжает демонстрировать устойчивость на фоне продолжающейся войны, глобальных геополитических сдвигов и внутренней инфляции, которая, по прогнозам Национального банка Украины, достигнет 9,9% к концу года. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ВВП страны вырос на 3,2% в первом квартале, преимущественно благодаря внешней помощи и возобновлению экспорта зерна. Однако для индивидуальных инвесторов неопределенность остается ключевым вызовом: волатильность гривны, ограниченный доступ к международным рынкам из-за регуляций НБУ и риска эскалации конфликта заставляют искать баланс между сохранением капитала и его ростом.

Куда инвестировать в 2025 году: три актива, которые принесут украинцам стабильные 12%

Одной из наиболее распространенной практикой инвесторов сегодняшнего дня является диверсификация портфеля – это стратегия распределения средств между разными активами, позволяющая минимизировать потери от колебаний одного сектора. В Украине, где по данным Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) 70% опрошенных компаний выбирают консервативные инструменты инвестиций, этот подход приобретает особое значение. В нашей статье мы рассмотрим, как совмещать банковские депозиты, глобальные биржевые инвестиционные фонды (БИФ) и недвижимость, основываясь на реальных данных, расчетах и истории инвесторов. Эта стратегия не только защищает от гривневой инфляции, но и, по оценкам аналитиков Киевской школы экономики (КШЭ), обеспечивает среднегодовую доходность на уровне 10-15%.

Консерватизм как реакция на кризис: почему украинцы предпочитают безопасные активы

По данным опроса Европейской бизнес-ассоциации, проведенного в октябре 2024 года, доля компаний, планирующих продолжать инвестиции в Украину, несмотря на военные риски, выросла с 57% в 2023 году до 70% в 2024-м. Этот тренд отражает более широкую тенденцию среди индивидуальных инвесторов: по отчету Национального банка Украины "Монетарная и финансовая статистика" за февраль 2025 года объем депозитов физических лиц в банковской системе достиг 1,2 трлн гривен, что на 12% больше, чем на аналогичный период 2024-го. Консерватизм объясняется не только психологическими факторами – страхом потерь в военное время – но и объективными ограничениями: НБУ установил лимит на переводы за границу в размере 200 тыс. евро в год для инвестиций, что затрудняет доступ к глобальным рынкам.

Аналитики ОЭСР в своем обзоре от 6 мая 2025 отмечают, что такая осторожность приводит к низкой диверсификации: только 15% украинцев имеют портфели с несколькими классами активов, по сравнению с 45% в Польше. Однако в 2025 году ситуация меняется: рост потребительской уверенности в 75,1 пункта в сентябре 2025 года, по данным Trading Economics, стимулирует переход к гибридным стратегиям. "Мы видим, как бизнес переходит от выживания к росту, – комментирует глава ЕБА Анна Деревянко в отчете ассоциации. – 70% компаний фокусируются на стабильных инструментах, но все больше интегрируют международные активы для хеджирования инфляции".

Банковские депозиты: надежный фундамент портфеля в гривне

Банковские депозиты остаются самым популярным инструментом для украинцев из-за гарантий Фонда гарантирования вкладов физических лиц, который покрывает до 600 тыс. гривен на одного вкладчика. По данным НБУ, средняя ставка по депозитам в мае 2025 года составила 9,99% с пиком 13-14,5% для сроков 6-12 месяцев, как отмечает Ассоциация украинских банков в пресс-релизе от 29 октября 2025 года. Для сравнения, в феврале 2025 года ставки на депозиты выросли на 0,5% из-за повышения учетной ставки НБУ до 14,5%, что компенсирует инфляцию на уровне 9,9%.

Однако чистая доходность после налогообложения (18% налог на доход физических лиц) составляет около 8,2% для годовых вкладов, что едва превышает инфляцию. Аналитики КШЭ в отчете от ноября 2024 рекомендуют депозиты как 40-50% портфеля для новичков, поскольку они обеспечивают ликвидность и защиту от валютных рисков. В 2025 году такие банки, как ПриватБанк или Ощадбанк, предлагают гибридные продукты с привязанной к доллару ставкой 7-8%, что делает их привлекательными в условиях девальвации гривны на 5,2% с начала года.

Биржевые инвестиционные фонды: защита от гривневой инфляции через S&P 500 и NASDAQ-100

Биржевые инвестиционные фонды, известные как ETF, позволяют украинцам инвестировать в иностранные активы без прямого доступа к биржам. По данным Slickcharts, индекс S&P 500 (индекс 500 ведущих компаний США) вырос на 14,49% с начала 2025 года на ноябрь, тогда как NASDAQ-100 (индекс 100 технологических гигантов) показал 19,02% роста, по тем же источникам. Эти показатели превышают гривневую инфляцию в три раза, обеспечивая хеджирование: по расчетам Yahoo Finance, среднегодовая волатильность S&P 500 в 2025-м составила 12% против 25% для гривневых активов.

Доступ к фондам возможен через такие платформы, как Interactive Brokers или Freedom Finance, с учетом лимитов НБУ. Согласно отчету UkraineInvest "Квартальный отчет Q1 2025", объем инвестиций украинцев в глобальные БИФ вырос на 28% в первом квартале, достигнув 150 млн долларов.

Чтобы рассмотреть динамику, рассмотрим график роста ключевых активов с начала 2025 года. Ниже приведена линия тренда на основе данных Macrotrends и Nasdaq.

Этот график демонстрирует преимущество БИФ в долгосрочной перспективе с пиком NASDAQ-100 в октябре на уровне 18,6%.

Недвижимость: стабильность с потенциалом роста в регионах

Рынок недвижимости в Украине в 2025 году демонстрирует умеренное обновление: по данным Global Property Guide от 14 апреля 2025 года, средняя цена квадратного метра в Одессе выросла на 4,55% год к году, до 1280 долларов, тогда как в Киеве – на 4,07%, до 1150 долларов. Во втором квартале цены на жилье выросли на 14,9% с первичным рынком 15,8%. Прогноз Statista указывает на сложный годовой темп роста 2,69% к 2029 году, с объемом рынка 4,2 млрд долларов в 2025 году.

В Западной Украине наблюдается настоящий бум на рынке недвижимости: в Ужгороде цены на однокомнатные квартиры выросли на 16% за первое полугодие, до 64 тыс. долларов из-за миграции, по данным Property Forum от 16 мая 2025 года. Недвижимость в качестве актива дает 5-7% годового прироста капитала плюс 4-6% от аренды, но с риском иллюквидности – продажа может длиться 3-6 месяцев. Рекомендованная доля – 20-30% портфеля с фокусом на коммерческую недвижимость во Львове или Ивано-Франковске.

Модель диверсификации: оптимальное распределение для украинцев

Идеальный портфель для среднего украинца со сбережениями 500 тыс. гривен: 50% – депозиты (250 тыс. грн, доходность 10%), 30% – БИФ (150 тыс. грн, 15%), 20% – недвижимость (100 тыс. грн, 12%). По модели Марковица такая комбинация снижает волатильность до 8%, против 15% для монопортфеля, по расчетам КШЭ. В 2025 г. это дает среднюю доходность 11,5%, превышая инфляцию на 1,6%.

Актив Часть (%) Ожидаемая доходность 2025 (%) Волатильность (%) Риск (низкий/средний/высокий) Банковские депозиты 50 9,99 2 Низкий БИФ (S&P 500/NASDAQ) 30 14,49/19,02 12-15 Средний Недвижимость 20 14,9 10 Средний

Эта таблица основана на данных НБУ, Slickcharts и Interfax, иллюстрируя баланс риска и прибыли.

Реальные кейсы: уроки от украинских инвесторов

Один из ярких примеров – основатели Dream Hostel начали в 2018 году с $20 тыс. инвестиций в хостелы. В 2025 году продали часть бизнеса за €3,7 млн, запустив УЛИС — сеть домиков с инвестиционной моделью (10–12% долларовой доходности). Портфель: 60% недвижимость (хостелы), 30% депозиты для резерва, 10% ETF для хеджирования.

"Начали с арендованной квартиры и $20 тыс. инвестиций, а продали часть бизнеса за €3,7 млн. Далее сделали УЛИС. гривны", — рассказывают предприниматели.

Другой кейс – львовский предприниматель Елена М., которая в 2024 году инвестировала 300 тыс. грн: 60% депозит (9,82% в апреле), 20% NASDAQ-100 (19% YTD) и 20% коммерческая недвижимость в центре (16% за полгода). "Диверсификация спасла от падения гривны на 5%, – отмечает она в комментарии для UkraineInvest Q1 2025. – Без БИФа я бы потеряла 3% реальной стоимости". Эти истории, отмеченные в отчетах, показывают, что гибридный подход работает даже для новичков.

Расчет рисков и доходности: практический инструментарий

Для расчета: допустим портфель 1 млн грн. Депозиты дают 99,9 тыс. грн. прибыли (9,99%), БИФ – 144,9 тыс. грн. от S&P (14,49% на 1 млн, но доля 30% – 43,47 тыс.), недвижимость – 149 тыс. грн (14,9% на 200 тыс.). В целом: 292,37 тыс. грн., минус налоги 18% на доход (52,6 тыс.), чистая прибыль 239,77 тыс. (24%). Риск: корреляция активов 0,3 по данным Morningstar снижает стандартное отклонение до 9%.

Чтобы визуализировать, вот график кумулятивной доходности.

Налоговые аспекты: как минимизировать расходы

В Украине налоги на инвестиционный доход в 2025 году остаются довольно умеренными, особенно после отмены военного сбора 1,5% с 1 января 2025 года. Вот актуальная информация, которую следует знать каждому инвестору:

Банковские депозиты – налог на проценты составляет 18% (НДФЛ). Банк автоматически удерживает его и перечисляет государству, поэтому вы получаете уже чистые деньги.

ETF — при продаже ценных бумаг с прибылью вы платите 18% налога на доход физических лиц. Если вы держите фонд более 3 лет и сумма инвестиционной прибыли за год не превышает 990 000 грн (приблизительно эквивалент 25 000 долл.), налог можно не платить совсем.

Недвижимость – если вы продаете одну квартиру или дом в год (первая сделка), налог составляет лишь 5% от разницы между ценой продажи и ценой покупки (инвестиционная прибыль). Вторая и последующие сделки — 18%. Налог на имущество (так называемый "налог на недвижимость") — максимум 1,5 % от минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр сверх нормы (в 2025 году это до 120 грн/м² в год).

Также начинающим инвесторам следует воспользоваться следующими советами:

Откройте индивидуальный инвестиционный счет (ІІА, ранее его называли ИИС) у украинского брокера. Вы вносите деньги, приобретаете через него иностранные ETF или акции, и государство позволяет не платить 18% налог на прибыль в течение 5 лет (или вообще не платить, если держать дольше). Это самый простой и легальный способ отсрочить или уменьшить налоговую нагрузку для резидентов Украины.

Если вы планируете масштабные вложения (от 100 000 долл. и выше), обратите внимание на программы для иностранных инвесторов. В 2025 году иностранные инвесторы, вкладывающие в приоритетные отрасли (IT, оборонка, возобновляемая энергетика), могут получить полное освобождение от НДС на импорт оборудования и льготную ставку налога на прибыль 5% в течение 5–10 лет. Для украинцев это дополнительный стимул инвестировать именно через иностранные ETF и глобальные рынки.