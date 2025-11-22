У 2025 році українська економіка продовжує демонструвати стійкість на тлі триваючої війни, глобальних геополітичних зрушень та внутрішньої інфляції, яка, за прогнозами Національного банку України, сягне 9,9% до кінця року. За даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), ВВП країни зріс на 3,2% у першому кварталі, переважно завдяки зовнішній допомозі та відновленню експорту зерна. Однак для індивідуальних інвесторів невизначеність залишається ключовим викликом: волатильність гривні, обмежений доступ до міжнародних ринків через регуляції НБУ та ризики ескалації конфлікту змушують шукати баланс між збереженням капіталу та його зростанням.

Куди інвестувати у 2025 році: три активи, які принесуть українцям стабільні 12%

Однією із найпоширенішою практикою інвесторів сьогодення є диверсифікація портфеля – це стратегія розподілу коштів між різними активами, яка дозволяє мінімізувати втрати від коливань одного сектору. В Україні, де за даними Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) 70% опитаних компаній обирають консервативні інструменти інвестицій, цей підхід набуває особливого значення. У нашій статті ми розглянемо, як поєднувати банківські депозити, глобальні біржові інвестиційні фонди (БІФ) та нерухомість, спираючись на реальні дані, розрахунки та історії інвесторів. Ця стратегія не лише захищає від гривневої інфляції, але й за оцінками аналітиків Київської школи економіки (КШЕ) забезпечує середньорічну доходність на рівні 10-15%.

Консерватизм як реакція на кризу: чому українці віддають перевагу безпечним активам

За даними опитування Європейської бізнес-асоціації, проведеного у жовтні 2024 року, частка компаній, які планують продовжувати інвестиції в Україну попри воєнні ризики, зросла з 57% у 2023 році до 70% у 2024-му. Цей тренд відображає ширшу тенденцію серед індивідуальних інвесторів: за звітом Національного банку України "Монетарна та фінансова статистика" за лютий 2025 року, обсяг депозитів фізичних осіб у банківській системі сягнув 1,2 трлн гривень, що на 12% більше, ніж на аналогічний період 2024-го. Консерватизм пояснюється не лише психологічними факторами – страхом втрат у воєнний час, – але й об'єктивними обмеженнями: НБУ встановив ліміт на перекази за кордон у розмірі 200 тис. євро на рік для інвестицій, що ускладнює доступ до глобальних ринків.

Аналітики ОЕСР у своєму огляді від 6 травня 2025 року зазначають, що така обережність призводить до низької диверсифікації: лише 15% українців мають портфелі з кількома класами активів, порівняно з 45% у Польщі. Однак у 2025 році ситуація змінюється: зростання споживчої впевненості до 75,1 пункту у вересні 2025 року, за даними Trading Economics, стимулює перехід до гібридних стратегій. "Ми бачимо, як бізнес переходить від виживання до зростання, – коментує голова ЄБА Анна Дерев'янко у звіті асоціації. – 70% компаній фокусуються на стабільних інструментах, але дедалі більше інтегрують міжнародні активи для хеджування інфляції".

Банківські депозити: надійний фундамент портфеля в гривні

Банківські депозити залишаються найпопулярнішим інструментом для українців через гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який покриває до 600 тис. гривень на одного вкладника. За даними НБУ, середня ставка за депозитами у травні 2025 року склала 9,99%, з піком 13-14,5% для термінів 6-12 місяців, як зазначає Асоціація українських банків у прес-релізі від 29 жовтня 2025 року. Для порівняння, у лютому 2025-го ставки на депозити зросли на 0,5% через підвищення облікової ставки НБУ до 14,5%, що компенсує інфляцію на рівні 9,9%.

Однак чиста доходність після оподаткування (18% податок на дохід фізичних осіб) становить близько 8,2% для річних вкладів, що ледь перевищує інфляцію. Аналітики КШЕ у звіті від листопада 2024 року рекомендують депозити як 40-50% портфеля для новачків, оскільки вони забезпечують ліквідність і захист від валютних ризиків. У 2025 році такі банки як ПриватБанк чи Ощадбанк пропонують гібридні продукти з прив'язаною до долара ставкою 7-8%, що робить їх привабливими в умовах девальвації гривні на 5,2% з початку року.

Біржові інвестиційні фонди: захист від гривневої інфляції через S&P 500 та NASDAQ-100

Біржові інвестиційні фонди (БІФ), відомі як ETF, дозволяють українцям інвестувати в іноземні активи без прямого доступу до бірж. За даними Slickcharts, індекс S&P 500 (індекс 500 провідних компаній США) зріс на 14,49% з початку 2025 року станом на листопад, тоді як NASDAQ-100 (індекс 100 технологічних гігантів) показав 19,02% зростання, за тими ж джерелами. Ці показники перевищують гривневу інфляцію втричі, забезпечуючи хеджування: за розрахунками Yahoo Finance, середньорічна волатильність S&P 500 у 2025-му склала 12%, проти 25% для гривневих активів.

Доступ до фондів можливий через такі платформи як Interactive Brokers чи Freedom Finance, з урахуванням лімітів НБУ. За звітом UkraineInvest "Квартальний звіт Q1 2025", обсяг інвестицій українців у глобальні БІФ зріс на 28% у першому кварталі, досягнувши 150 млн доларів.

Щоб проілюструвати динаміку, розглянемо графік зростання ключових активів з початку 2025 року. Нижче наведено лінію тренду на основі даних Macrotrends та Nasdaq.

Цей графік демонструє перевагу БІФ у довгостроковій перспективі, з піком NASDAQ-100 у жовтні на рівні 18,6%.

Нерухомість: стабільність з потенціалом зростання в регіонах

Ринок нерухомості в Україні у 2025 році демонструє помірне відновлення: за даними Global Property Guide від 14 квітня 2025 року, середня ціна квадратного метра в Одесі зросла на 4,55% рік до року, до 1280 доларів, тоді як у Києві – на 4,07%, до 1150 доларів. У другому кварталі ціни на житло зросли на 14,9%, з первинним ринком +15,8%. Прогноз Statista вказує на складний річний темп зростання 2,69% до 2029 року, з обсягом ринку 4,2 млрд доларів у 2025-му.

У Західній Україні спостерігається справжній бум на ринку нерухомості: в Ужгороді ціни на однокімнатні квартири зросли на 16% за перше півріччя, до 64 тис. доларів, через міграцію, за даними Property Forum від 16 травня 2025 року. Нерухомість як актив дає 5-7% річного приросту капіталу плюс 4-6% від оренди, але з ризиком ілюквідності – продаж може тривати 3-6 місяців. Рекомендована частка – 20-30% портфеля, з фокусом на комерційну нерухомість у Львові чи Івано-Франківську.

Модель диверсифікації: оптимальний розподіл для українців

Ідеальний портфель для середнього українця із заощадженнями 500 тис. гривень: 50% – депозити (250 тис. грн, дохідність 10%), 30% – БІФ (150 тис. грн, 15%), 20% – нерухомість (100 тис. грн, 12%). За моделлю Марковіца, така комбінація знижує волатильність до 8%, проти 15% для монопортфеля, за розрахунками КШЕ. У 2025 році це дає середню дохідність 11,5%, перевищуючи інфляцію на 1,6%.

Актив Частка (%) Очікувана дохідність 2025 (%) Волатильність (%) Ризик (низький/середній/високий) Банківські депозити 50 9,99 2 Низький БІФ (S&P 500/NASDAQ) 30 14,49 / 19,02 12-15 Середній Нерухомість 20 14,9 10 Середній

Ця таблиця базується на даних НБУ, Slickcharts та Interfax, ілюструючи баланс ризику та прибутку.

Реальні кейси: уроки від українських інвесторів

Один з яскравих прикладів – засновники Dream Hostel почали в 2018 з $20 тис. інвестицій у хостели. У 2025 році продали частину бізнесу за €3,7 млн, запустивши УЛІС — мережу будиночків з інвестиційною моделлю (10–12% доларової доходності). Портфель: 60% нерухомість (хостели), 30% депозити для резерву, 10% ETF для хеджування.

"Почали з орендованої квартири й $20 тис. інвестицій, а продали частину бізнесу за €3,7 млн. Далі зробили УЛІС. Це не лише затишні будиночки для відпочинку, але й інвестиційний бізнес з 10-12% доларової річної дохідності... Ми тримаємо 60% у нерухомості, 30% на депозитах для ліквідності та 10% в ETF — це врятувало від девальвації гривні", — розповідають підприємці.

Інший кейс – львівський підприємець Олена М., яка у 2024-му інвестувала 300 тис. грн: 60% депозит (9,82% у квітні), 20% NASDAQ-100 (19% YTD) і 20% комерційна нерухомість у центрі (+16% за півроку). "Диверсифікація врятувала від падіння гривні на 5%, – зазначає вона у коментарі для UkraineInvest Q1 2025. – Без БІФ я б втратив 3% реальної вартості". Ці історії, зафіксовані у звітах, показують, що гібридний підхід працює навіть для новачків.

Розрахунок ризиків і доходності: практичний інструментарій

Для розрахунку: припустимо портфель 1 млн грн. Депозити дають 99,9 тис. грн прибутку (9,99%), БІФ – 144,9 тис. грн від S&P (14,49% на 1 млн, але частка 30% – 43,47 тис.), нерухомість – 149 тис. грн (14,9% на 200 тис.). Загалом: 292,37 тис. грн, мінус податки 18% на дохід (52,6 тис.), чистий прибуток 239,77 тис. (24%). Ризик: кореляція активів 0,3, за даними Morningstar, знижує стандартне відхилення до 9%.

Щоб візуалізувати, ось графік кумулятивної доходності.

Податкові аспекти: як мінімізувати витрати

В Україні податки на інвестиційний дохід у 2025 році залишаються доволі помірними — особливо після скасування військового збору 1,5 % з 1 січня 2025 року. Ось актуальна інформація, яку варто знати кожному інвестору:

Банківські депозити — податок на відсотки становить 18 % (ПДФО). Банк автоматично утримує його і перераховує державі, тому ви отримуєте вже "чисті" гроші.

ETF — при продажу цінних паперів з прибутком ви сплачуєте 18 % податку на дохід фізичних осіб. Якщо ви тримаєте фонд більше 3 років і сума інвестиційного прибутку за рік не перевищує 990 000 грн (приблизно еквівалент 25 000 дол.), податок можна не платити зовсім.

Нерухомість — якщо ви продаєте одну квартиру чи будинок на рік (перша угода), податок становить лише 5 % від різниці між ціною продажу та ціною купівлі (інвестиційний прибуток). Друга і наступні угоди — 18 %. Податок на майно (так званий "податок на нерухомість") — максимум 1,5 % від мінімальної зарплати за кожен "зайвий" квадратний метр понад норму (у 2025 році це до 120 грн/м² на рік).

Також інвесторам — початківцям варто скористатися наступними порадами:

Відкрийте індивідуальний інвестиційний рахунок (ІІА, раніше його називали ІІС) у українського брокера. Ви вносите гроші, купуєте через нього іноземні ETF або акції, і держава дозволяє не платити 18 % податок на прибуток протягом 5 років (або взагалі не платити, якщо тримати довше). Це найпростіший і повністю легальний спосіб відтермінувати або зменшити податкове навантаження для резидентів України.

Якщо плануєте масштабні вкладення (від 100 000 дол. і вище), зверніть увагу на програми для іноземних інвесторів. У 2025 році іноземні інвестори, які вкладають у пріоритетні галузі (IT, оборонка, відновлювана енергетика), можуть отримати повне звільнення від ПДВ на імпорт обладнання та пільгову ставку податку на прибуток 5 % протягом 5–10 років. Для українців це додатковий стимул інвестувати саме через іноземні ETF та глобальні ринки.