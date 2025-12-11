Легализация виртуальных валют: сможет ли Украина стать новым «крипто-тигром»

Украина стоит на пороге существенных изменений в сфере цифровых финансовых инструментов. Финализация закона о виртуальных активах, прошедшем первое чтение в Верховной Раде в сентябре, открывает двери для легального рынка, что может принести миллиарды гривен в бюджет и усилить позиции страны на мировой арене.

Рынок криптовалют. Фото: из открытых источников

Криптоактивы как элемент финансовой независимости

По данным американской компании Chainalysis, Украина занимает 8-е место в мировом индексе принятия виртуальных валют 2025 года, с примерно 16% населения, владевшего такими активами еще до 2022 года. Это не просто технологичная новинка, а инструмент экономической устойчивости во время войны и шаг к гармонизации с европейскими стандартами.

В 2025 году Украина неожиданно ворвалась в топ-5 стран мира по объему государственных резервов в биткойнах, заняв почетное 4 место в глобальном рейтинге. По данным аналитической платформы BiTBO, украинское правительство накопило около 46 300 биткойнов, оцениваемых в примерно 4,6 миллиарда долларов США, что превышает резервы многих экономически развитых государств.

Криптоактивы преимущественно поступили от международных донатов, направленных на поддержку обороны и гуманитарных инициатив во время продолжающейся войны с Россией, превратив криптовалюту в мощный инструмент экономической стабильности. Как отмечают эксперты, этот прорыв не только усиливает финансовую независимость Украины в условиях войны, но и открывает путь к более глубокой интеграции с европейскими стандартами регулирования виртуальных активов, потенциально превращая страну в "крипто-тигра" Восточной Европы. По оценкам такие резервы могут генерировать значительные доходы для бюджета, стимулируя инвестиции и технологические инновации в послевоенном восстановлении.

Исторический контекст и новые регуляторные изменения

История регуляции виртуальных активов в Украине началась еще в 2021 году, когда Верховная Рада приняла Закон о виртуальных активах. Однако его внедрение было отложено из-за военного положения и необходимости согласования с налоговым законодательством. До 2025 года рынок существовал в серой зоне: виртуальные активы не были запрещены, но не имели полной правовой защиты. По оценкам британского Королевского института объединенных служб (RUSI), из-за отсутствия регуляции государство потеряло по меньшей мере 10 миллиардов долларов США в виде необлагаемых налогом транзакций и выведенных средств за последние годы. Только от деятельности обменников и поставщиков услуг виртуальных активов бюджет не получил более 200 миллионов долларов США за 4 года.

В 2025 году ситуация поменялась кардинально. В апреле был внесен законопроект №10225-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины о регулировании обращения виртуальных активов в Украине", который прошел первое чтение в сентябре. Этот документ переименовывает специальный закон в "О рынках виртуальных активов" и вводит определения виртуальных активов как цифровых объектов собственности, созданных на основе технологии распределенного реестра, но не как средства платежа или обмена на товары.

Национальный банк Украины (НБУ) и назначенный Кабинетом Министров регулятор примут надзор, включая выдачу разрешений поставщикам услуг, таких как хранение, обмен и посредничество. Иностранные поставщики с белым списком Европейского союза получат упрощенный доступ.

Кроме того, в июне 2025 года был внесен законопроект №13356, позволяющий НБУ накапливать виртуальные валюты наряду с золотом и иностранными валютами для формирования резервов.

Детали налогообложения виртуальных активов

Налогообложение становится ключевым элементом новой регуляции, направленным на интеграцию рынка в бюджетную систему. Согласно законопроекту №10225-д, для физических лиц прибыль от операций с виртуальными активами облагается налогом по ставке 18% налога на доходы физических лиц плюс 5% военного сбора, что составляет в общей сложности 23%. Расчет ведется по чистой прибыли: выручка – минус затраты на приобретение. Обмены между виртуальными активами не облагаются налогами, как и продажи на сумму до одной минимальной заработной платы. Владельцы, задекларирующие активы, вступившие в силу закона, получат льготу: 5% налога на доходы плюс 5% военного сбора в первый год для конверсии в традиционную валюту, что делает эффективную ставку 10% для амнистии.

Для юридических лиц применяется 18% налога на прибыль предприятий с возможностью отдельного учета операций с виртуальными активами. Налог на добавленную стоимость в размере 20 процентов взимается только с товаров или услуг, связанных с виртуальными активами, но не с транзакций обмена или хранения. Предприятия, входящие в специальный режим "Действие. Сити", могут пользоваться сниженными нагрузками, но для виртуальных активов должны применяться стандартные ставки.

Эти правила направлены на избежание двойного налогообложения и стимулирования деклараций.

Параметр налогообложения Физические лица (стандартная ставка) Физические лица (льготная ставка в первый год) Юридические лица Налог на прибыль 18% налога на доходы 5% военный сбор (всего 23%) 5% налога на доходы 5% военный сбор (всего 10%) 18% налога на прибыль предприятий База налогообложения Чистая прибыль (выручка – расходы) Чистая прибыль от активов, приобретенных к закону Чистая прибыль по отдельному учету Исключения Обмены между виртуальными активами, продажи до 1 минимальной зарплаты Применяется только для конверсии в традиционную валюту. Налог на добавленную стоимость 20% только на товары/услуги

Влияние на инвестиции и бизнес

Новые регуляторные изменения существенно повлияют на инвестиции и бизнес-среду. До 2025 г. высокий уровень принятия виртуальных активов в Украине – самый высокий в мире относительно размера населения – был обусловлен войной: Национальный банк Украины закрыл финансовые границы, что стимулировало использование цифровых инструментов для гуманитарной помощи, переводов и обхода экономической нестабильности.

Легализация позволит бизнесу получать разрешения на услуги, такие как хранение или обмен, что привлечет иностранные инвестиции. По последним данным , рынок виртуальных активов в Украине может возрасти в несколько раз, генерируя миллиарды в обороте. Однако, без регуляции, как в случае мошенничества на 13 миллионов долларов США в крипто-майнинге в марте 2025 года, риски оставались высокими. Новые правила вводят требования к противодействию отмыванию денег и "знай своего клиента", что защитит инвесторов.

Для бизнеса это означает новые возможности: поставщики услуг смогут работать легально, а песочница для стартапов на основе распределенного реестра будет действовать до октября 2026, тестируя инновации. Эксперты прогнозируют приток капитала, особенно европейских компаний, ищущих рынки с низкими барьерами.

Путь к интеграции с Европейским Союзом

Легализация виртуальных активов является частью более широкого процесса интеграции Украины в Европейский Союз. Законопроект №10225-д прямо выравнивает украинское законодательство с Регламентом Европейского Союза о рынках виртуальных активов (MiCA), который вступил в силу в ЕС 30 декабря 2024 года. Это включает классификацию активов (например, привязанные к активам или электронные деньги), требования к прозрачности, лицензированию и защите потребителей. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разработала проект на основе MiCA, обязательный для кандидатов на вступление в ЕС.

Согласно докладу Европейской Комиссии по Украине 2025 года, новый закон о виртуальных активах направлен на согласование с Регламентом ЕС 2023/1113 и 2023, с ожидаемым завершением к четвертому кварталу 2025 года. Украинские регуляторы публично заявили о намерении принять MiCA, чтобы обеспечить риск-ориентированный подход во время войны и восстановления. Как подчеркнули в Министерстве цифровой трансформации, к 2026-2027 годам украинцы смогут легально покупать и продавать виртуальные активы через местные компании, декларируя их в налоговых отчетах.

Эта гармонизация не только удовлетворяет требованиям ЕС, но и открывает доступ к европейским рынкам, снижая барьеры для трансграничных операций.

Экономические перспективы и потенциал стать "крипто-тигром"

Экономические перспективы от легализации обнадеживающие: рынок может генерировать значительные поступления в бюджет, стимулируя рост ВВП. По оценкам, налогообложение принесет сотни миллионов долларов США ежегодно, компенсируя потери от войны. Украина уже демонстрирует лидерство: высокий уровень технической грамотности и недоверие к традиционным финансам делает ее идеальным хабом для инноваций. Регуляторы отмечают, что Украина стремится стать "крипто-дружественной, а не крипто-ограничительной", обеспечивая прозрачность и поддержку нововведений.

Потенциал стать крипто-тигром региона заключается в привлечении инвестиций: с легализацией бизнес сможет интегрироваться в глобальные цепи, а резервы в виртуальных активах стабилизируют экономику. Ожидается, что в ближайшие годы миллионы украинцев перейдут к массовому использованию виртуальных активов с оборотом в миллиарды. Однако риски, например мошенничество или волатильность, требуют сильного надзора со стороны государства.